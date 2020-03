23 signes que tu viens de Gatineau qui n'incluent pas y être né

Gatineau, symbole outaouaisien, quatrième plus grande ville du Québéc et plus belle moitié de la région de la capitale nationale du Canada, est une coin de pays sous-estimé.

Quand on déménage en dehors de la ville, en tant que Gatinois ou Gatinoise, il n'est pas rare que l'on connecte avec nos compatriotes (nous sommes partout) ou que quelqu'un se moque de nos origines.

Heille, attention, seuls les gens de Gatineau peuvent rire de Gatineau.

Si tu n'es pas sûr d'où tu viens, voici 23 signes que tu viens de Gatineau:

(À part y être né et/ou y avoir grandit)

T’as un peu peur des Glamottes, les mascottes du Bal de Neige.



Tu aimes secrètement le cri de ralliement OUTA-OUTATA-OUTA-OUTA-OUTAOUAIS!

Quand tu vas prendre un verre dans le vieux Hull, tu ne t’étonnes plus de voir les jeunes Ontariens BIN excités de pouvoir boire à 18 ans.



T’es meilleur en anglais que tes amis d’ailleurs au Québec OU t'es pas bon mais tout le monde prends pour acquis que tu es billingue.

Tu es déjà allé à la salle de quilles Anik en portant le plus de vêtements blancs possible pour être phosphorescent sous leurs lumières ultraviolettes.

T’as déjà un peu fantasmé de prendre la voie du Rapibus avec ton auto pour te sauver du trafic de Maloney.

Tu es déjà allé flâner aux Promenades ou aux Galeries, parce que c’était «cool».

Photo courtoisie

Tu es déjà allé au centre Rideau à la place parce que tu pensais que c'était encore plus «cool».

Tu as déjà traité quelqu’un de (ou tu t’es déjà fait traiter de) Gateux ou de Gateuse.

Tu as déjà été très excité à cause d'un artiste franco à la fête du Canada à côté d'un Ontarien confus.

Tu dis de LA snow et de LA skate (On dit UNE planche à neige en français! C’EST PLUS LOGIQUE!)

T’es pas tant impressionné quand tu vois des mongolfières.

T'es bien fier de parler du Parc de la Gatineau (même si tu n'y vas pas si souvent que ça).

Photo courtoisie

Tu parles encore de Hull, Aylmer, Masson-Angers et Buckingham parce que tu n’as pas encore digéré la fusion de 2002.

Tu dis Gatineau, secteur Gatineau.

Tu connais au moins 15 personnes qui travaillent pour le gouvernement fédéral.

Tu es un peu fier des vidéos viraux qui sortent de l’Outaouais.

• À lire à ce sujet: Céline Poulin reçoit son nouveau «couch» et «le propriétaire» de la dinde s’excuse

Tu n’étais pas si surpris que ça quand tu as appris que la conseillère municipale qui croit que la Terre est plate venait de Gatineau...

Tu te sens obligé de dire que tu viens «d'autour d'Ottawa» quand tu es avec des étrangers internationaux pour faciliter les discussions.



T’as déjà pas pu aller te baigner au lac Beauchamps parce que l’eau était trop dégueulasse.

Ton cœur balance entre les Sénateurs d’Ottawa et le Canadien de Montréal.

Tu éprouves une grande fierté pour les anciens joueurs des Olympiques comme Paul Byron, Claude Giroux, Maxime Talbot, Ales Hemsky, Jean-Gabriel Pageau et David Krejci ou même José Théodore et Luc Robitaille.

Olympiques de Gatineau

SUPERBE!

Bravo Gatineau.

