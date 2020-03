Voici les 7 différents types de seins

Une compagnie de lingerie basée à San Francisco, Third Love, a révélé 7 dessins qui illustrent les différents types de poitrines afin d’aider les femmes à mieux choisir leur soutien-gorge.

Selon l’entreprise, il est important de tenir compte de sa morphologie afin de faire un choix éclairé lors de l’achat de sa lingerie, en plus de la taille des bonnets et du tour la poitrine.

Au Sac de chips, on aimerait quand même vous rappeler qu'il ne s'agit que de suggestions et que vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos seins.

Voici donc les 7 types de poitrines illustrés par la compagnie.

1. Ronds

Third Love

Les seins ronds sont tout aussi galbés en dessous, qu’au-dessus. Dépendamment de la grosseur des bonnets, ils ne nécessitent pas trop de soutien. Un soutien-gorge mince peut faire l’affaire.

2. Opposés

Third Love

Les mamelons pointent en direction opposée et l’écart entre les seins est assez prononcé. Afin de rétablir l’équilibre de la poitrine, un soutien-gorge «push up» est recommandé.

3. De côté

Third Love

Tout comme les seins opposés, la poitrine de côté a tendance à pointer vers l’extérieur. Puisque les seins sont plus galbés, mais dessinent tout de même un écart, un soutien-gorge au décolleté plongeant est une bonne option.

4. Élancés

Third Love

Les seins sont un peu plus galbés sous le mamelon qu’au-dessus. Ils sont plus allongés que large et les mamelons ont tendance à pointer vers le bas. Un soutien-gorge plongeant et avec bourrures est conseillé.

5. En forme de cloche

Third Love

Les seins sont davantage arrondis sous le mamelon qu’au-dessus. Puisque la poitrine en forme de cloche a tendance à être plus volumineuse, un soutien-gorge un peu plus couvrant qui supporte bien le poids est de mise.

6. Asymétriques

Third Love

Une poitrine inégale n’est pas inhabituelle. Même Jennifer Lawrence a souvent parlé en entrevue de ses difficultés à trouver un soutien-gorge qui convient à ses deux différents seins. Une brassière avec des bourrures amovibles demeure la meilleure option.

7. Goutte d’eau

Third Love

Les seins sont plutôt galbés sous les mamelons comparativement au haut de la poitrine. Sans aucun doute la poitrine la plus facile à habiller. Du soutien-gorge sport à la brassière «push up», toute la gamme des produits semble convenir à ce type de buste.

Alors, vous êtes de quel type?

