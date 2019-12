15 jeux de société parfaits pour une soirée entre amis

Vous n’êtes pas du genre à sortir dans les bars? Vous êtes loin d’être seuls. Ça coûte cher, c’est bruyant, il faut se déplacer, trouver un spot de stationnement... l'enfer!

Mesdames et messieurs, il y a d’autres façons d’avoir du fun entre amis!

Les jeux de société, qui ont longtemps été associés aux soirées plates à jouer à Monopoly avec ses parents, sont plus à la mode que jamais. On ne veut rien enlever à ce grand jeu classique, mais il y a beaucoup de choix sur le marché... et pour tous les goûts!

Voici 15 jeux parfaits pour votre soirée entre amis:

Attention aux pros: la liste présentera, pour vous, beaucoup de classiques.

Un jeu québécois qui rappelle les obscénités de Cards Against Humanity. C’est un jeu d’associations avec des cartes hilarantes... et choquantes! À ne pas jouer avec vos enfants, en tout cas.

Le jeu coopératif Pandémie ne risque pas de causer trop de chicanes: vous jouez tous ensemble contre le jeu. Le but est de réussir à contrer la progression de maladies dans le monde en trouvant des remèdes. Chaque joueur incarne un rôle précis et doit coopérer avec les autres afin de gagner la partie contre le jeu. Vous gagnez en équipe!

Ou Settlers of Catan

Un classique pour plusieurs, Les Colons de Catane est un jeu de gestion de ressources. Simple dans ses règlements, Catane est pourtant très tactique et stratégique. Vous devez bloquer certains adversaires et obtenir le plus de points possible grâce à vos ressources. Du hasard, oui, mais de la stratégie aussi.

Vous devez prendre possession des lignes de chemin de fer entre les villes avec des wagons. Vous pouvez jouer de 2 à 6 joueurs et une partie peut durer entre 30 et 60 minutes. Ce n’est pas le genre de jeu où vous avez besoin de toute votre concentration, alors c’est parfait avec un petit verre de vino!

Un jeu visuellement magnifique, Tokaido offre également une expérience plus calme. Durant environ 45 minutes pour 2 à 5 joueurs, le jeu présente la légendaire route de la Mer de l’est reliant Kyoto et Edo. Votre but et de faire un voyage au long de la route en collectionnant des souvenirs (des points!). Beau et bon.

Une version visuelle du téléphone arabe, vous devez dessiner, deviner, dessiner, deviner. Le jeu peut se jouer 4 à 8 joueurs. Rires assurés!

Jeu de cartes évolutif sorti dans les années 2000 qui se joue 2 à 6 joueurs. Le but est d’accumuler le plus de points de victoire possible afin de battre les autres joueurs. Vous devez utiliser des cartes pour acheter et renforcer votre jeu (votre deck). Le concept est simple, mais tout est dans les achats stratégiques!

Pas besoin d’avoir la version francophone de ce jeu, tout se passe avec des cartes à dessins. Vous allez devoir pratiquer vos tactiques de «bluff», car le mensonge est super important dans Sheriff of Nottingham. Vous devez faire traverser de la contrebande sans vous faire pincer par le Sheriff en lui disant que votre marchandise est légale. Êtes-vous un bon menteur?

Si vous avez déjà joué à Loups-Garous et que vous avez aimé, Resistance est un jeu pour vous! Deux intrus-espions doivent faire semblant de faire partie de la résistance (les gentils) et ruiner leur mission. Attention, chicanes assurées!

Un autre jeu de cartes évolutif où vous devez développer des civilisations autour de chacune des sept merveilles du monde antique. Un jeu qui ne demande pas nécessairement beaucoup de concentration et qui peut facilement être joué par des néophytes!

Vous commencez le jeu avec 6 cartes pigées au hasard. Chaque joueur incarne à son tour le rôle de conteur, où il doit inventer une phrase inspirée d’une de ses cartes. Les autres joueurs doivent trouver une carte qui pourrait décrire la phrase en question. Il faut ensuite trouver la carte «source»! Un jeu où l’on doit utiliser notre imagination!

Vous êtes tannés de jouer à Risk, mais vous aimez le genre? Pas besoin d’être fan de la série pour apprécier le jeu The Game of Thrones. Attention: ce jeu demande beaucoup de concentration et peut durer jusqu’à 5 heures et rarement moins de 3 heures. C’est un jeu de conquête, de programmation et d'enchères. Vous devez préparer en secret des ordres à donner à vos troupes pour attaquer, vous défendre, vous déplacer, soutenir, etc. Pas de hasard ici!

Vous devez choisir votre «monstre» préféré du jeu. Lancez ensuite vos dés (trois maximum) pour obtenir des points de victoire, attaquer, récupérer de la vie, obtenir des cartes évolution, etc. Vous devez rester en vie!

Visuellement parfait pour vos amis rétrogamers. 2-4 joueurs s’affrontent pour construire le donjon parfait. Vous devez attirer et détruire d’autres joueurs afin de construire le meilleur donjon. Vous devez amasser dix âmes pour gagner!

Un classique qui existe depuis un siècle. Pour vrai! Le jeu est habituellement joué avec deux dés, quatre pions et un tableau avec une piste. L’idéal est de jouer à quatre joueurs, selon le règlement. Dans le fond, c’est le jeu assez typique de «lancez les dés et avancez». Parfait pour jouer avec les enfants, aussi!

