Voici pourquoi l’Action de grâce canadienne n’est pas la même journée que l’Action de grâce américaine

Chaque année, c’est un peu comme si on vivait deux Actions de grâce. La nôtre, le deuxième lundi du mois d’octobre, et celle des États-Unis, qui tombe le quatrième jeudi du mois de novembre. Pourquoi cette différence?

L’Action de grâce sert à dire «merci». On sait bien qu’on dit tous maintenant merci pour une fin de semaine de trois jours, mais à l’origine, le but était de remercier la terre pour les bonnes récoltes. Donc la sagesse populaire nous permet de penser que Canada étant plus au nord que les États-Unis, les récoltes arrivent plus tôt et nous fêtons donc les bons légumes de mère Terre plus tôt également.

Hugh Dillon/WENN.com Parade de Thanksgiving à Philadelphie

Or, en regardant les dates où l’Action de grâce a été soulignée au Canada, on se rend compte que la date de cette fête est fort aléatoire et ne coïncide pas nécessairement avec la miraculeuse moisson annuelle de Gaïa.

La première Action de grâce canadienne officielle a eu lieu en avril (!) 1872, pour célébrer la guérison du prince Édouard VII de la fièvre typhoïde. Eh bien... merci pour le beau monarque en santé?

La suivante a eu lieu sept ans plus tard (!!), en 1879, en novembre. Ça a duré ainsi 19 ans. En 1899, l’Action de grâce canadienne a eu lieu un jeudi en octobre.

Elle est revenue en novembre entre 1901 et 1904. Entre 1908 et 1921, c’était en octobre. Puis de 1922 à 1930, c’était en novembre. En fait, l'Action de grâce était fêtée la journée de l’Armistice: tant qu’à fêter quelque chose, on va fêter une autre affaire en même temps!

À hésiter comme ça entre novembre et octobre, il a probablement été recommandé à l’Action de grâce d’aller en thérapie, car elle n’avait pas l’air très stable.

C’est seulement en 1957 que la thérapie a porté fruit: le Parlement canadien a établi que le deuxième lundi d’octobre est la date de l’Action de grâce.

Donc, il ne semble pas y avoir de bonne raison pourquoi on fête l'Action de grâce plus tôt que les Américains. Néanmoins, merci! (C'est ça qu'il faut dire aujourd'hui, non?)

Notez que les Américains ne sont pas en reste. Le deuxième lundi d’octobre, les Américains célèbrent Columbus Day, le «Jour de Colomb», pour souligner la «découverte» des Amériques par Christophe Colomb, qui aurait mis pied sur le territoire le 12 octobre 1492. Mais l’héritage de Colomb est de plus en plus remis en doute et certains n’aiment vraiment pas cette fête.

