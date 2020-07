Les 6 plages «nudistes» les plus fameuses du Québec

Ah, le naturisme.

Ses adeptes en parlent comme d’une activité naturelle, familiale et libératrice et n’hésitent pas à organiser des parties de quilles, des méchouis et toutes sortes d'activités où les vêtements ne sont pas invités.

Vous souhaitez vous initier? Pourquoi ne pas visiter une plage naturiste cet été?

Pas le temps de niaiser; voici les plages «libres» de la province répertoriées par la Fédération québécoise de naturisme!

Voici 6 beaux choix:

1. Okapulco | Laurentides

C’est probablement le secret le moins bien gardé des Laurentides. La plage naturiste d’Oka –tropicalement surnommée «Okapulco»– est la plus populaire du Québec, avec jusqu’à 500 visiteurs par jour selon la fédération. Elle est située à l'une des extrémités du parc national d'Oka.

2. Rivière Palmer | Chaudière-Appalaches

Avez-vous un bon sens de l’orientation? Ce serait préférable si vous souhaitez trouver cette plage située dans un camping de Sainte-Agathe-de-Lotbinière. Indications routières sur cette page (sélectionnez Rivière Palmer).

3. Plage de Cap-aux-Oies | Charlevoix

Cette plage libre est située dans une baie paisible du Saint-Laurent. Soyez toutefois prévenus: le train touristique reliant désormais Québec à La Malbaie passe juste à côté.

4. Plage du lac Simon | Laurentides

Les baigneurs sans maillot sont davantage tolérés que bienvenus sur cette plage de Duhamel, à en croire les précisions sur le site de la fédération. Mais elle est quand même recommandée.

5. Plage du parc national de la Pointe-Taillon | Lac-Saint-Jean

Une portion de la longue plage du parc national est accessible aux naturistes. Pour s'y rendre, il faut passer par celle qui est réservée aux clients des tentes Huttopia. Ne vous trompez pas!

6. Boom Défense | Gaspésie

Moins populaire qu’autrefois, dit-on, cette plage située non loin du parc national Forillon est toujours fréquentée par quelques adeptes.

7. Une plage ontarienne en bonus: Hanlan's Point | Toronto

Oui, on peut se promener tout nu en pleine Ville Reine. Sur les îles de Toronto, une vaste portion de la plage Hanlan’s Point est réservée aux naturistes (suivre les affiches «vêtements optionnels»). On rejoint la plage en traversier ou en bateau-taxi à partir du centre-ville.

* Il n'existe pas de plages naturistes officielles au Québec, seulement des plages «libres» où la pratique est tolérée.

