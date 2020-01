25 couples qui n’ont pas survécu aux années 2010

Les années ‘10 ont eu leur lot de nouvelles inattendues.

Parmi celles-ci figure la séparation de nombreux couples que nous aurions cru voir durer éternellement.

Voici donc 25 couples qui n’auront pas survécu aux années 2010.

Mariloup Wolfe et Guillaume Lemay-Thivierge

En 2013, une rumeur avait circulé que c’était la fin pour Mariloup Wolfe et Guillaume Lemay-Thivierge. En novembre 2015, le couple chouchou des Québécois a annoncé qu’il mettait fin à 14 ans d’amour, cette fois-ci pour vrai.

Marilou et Alex Champagne

En plus de partager leurs vies, Alexandre Champagne et Marilou étaient aussi partenaires d’affaires. C’est en août 2017 que nous apprenions la fin du couple derrière «3 fois par jour».

Julie Perreault et Sébastien Delorme

La séparation de Julie Perreault et Sébastien Delorme est une des plus récentes à figurer sur cette liste. Après plus de 20 ans ensemble, c’est en septembre 2019 qu’on apprenait la fin du couple.

Martine Francke et André Robitaille

L’histoire d’amour d’André Robitaille et de Martine Francke aura duré plus d’un quart de siècle. C’est en juin 2018 que nous apprenions la mauvaise nouvelle.

Maripier Morin et Brandon Prust

La saga du couple Morin/Prust n’aura pas été une sans rebondissements. Après deux mariages, une relation longue distance et plusieurs rumeurs de séparation, c’est en septembre de cette année que le couple a confirmé la nouvelle.

Julie Snyder et Pierre Karl Péladeau

Après une première rupture, une réconciliation, et les noces les plus médiatisées de la décennie, Julie Snyder et Pierre Karl Péladeau ont mis fin pour de bon à leur aventure en janvier 2016.

Marie-Mai et Fred Saint-Gelais

Le début de l’année 2016 a été marqué par le décès de plusieurs géants de la culture populaire, mais aussi par la rupture de Marie-Mai et Fred Saint-Gelais, le couple musical le plus important dans l’industrie de la musique québécoise.

Claude Dubois et Crystal Miller

C’est après 7 ans de vie commune que le très médiatisé couple formé de Claude Dubois et Crystal Miller a annoncé que c’était pour lui la fin.

Louis-Josée Houde et Magalie Lépine-Blondeau

Ce couple a été tellement discret que lorsqu’on a appris sa rupture en février dernier, aucune photo de Louis-Josée Houde et Magalie Lépine-Blondeau ensemble n’existait.

Charles Hamelin et Marianne Saint-Gelais

Peu de temps après avoir fait rêver la nation québécoise au Jeux olympiques d’hiver pour la dernière fois, le couple chouchou du sport québécois formé de Saint-Gelais et Hamelin a annoncé que c’était sa fin.

Jason Roy Léveillé et Mirianne Brûlé

Après avoir joué un faux couple dans Ramdam, «Sélina» et «J-F» en ont formé un vrai dans la vraie vie à partir de 2007. Il auront été ensemble pour onze ans avant de se séparer en février 2018.

Catherine Proulx-Lemay et David Savard

Catherine Proulx-Lemay et David Savard étaient ensemble depuis le début du nouveau millénaire. C’est en avril 2017 que nous apprenions avec surprise la séparation des deux comédiens.

Jean Airoldi et Valérie Taillefer

Après plusieurs années ensemble, plusieurs ont été surpris d’apprendre que le couple formé du styliste Jean Airoldi et de l’animatrice Valérie Taillefer prenait fin en octobre 2013.

Annie Villeneuve et Guillaume Latendresse

Le hockeyeur de Sainte-Catherine Guillaume Latendresse ainsi que la finaliste à Star Académie Annie Villeneuve auront passé sept ans de leurs vies ensemble avant d'annoncer leur rupture en juin 2016.

Élyse Marquis et Marc Déry

Considérés par plusieurs comme étant un couple parfait, c’est en avril 2014 que nous apprenions la fin du couple formé du chanteur Marc Déry et de l’animatrice Élyse Marquis. Ils étaient ensemble depuis 1997.

Karine Vanasse et Maxime Rémillard

Formé en 2006, ce couple formé de la comédienne et productrice Karine Vanasse et de l’homme d’affaires Maxime Rémillard aura été ensemble pendant plus de 8 ans. Nous apprenions en 2014 que c’était la fin.

France D’Amour et Julien Tremblay

L’humoriste Julien Tremblay et la chanteuse France D’Amour ont annoncé en 2016 qu’ils ne formaient plus un couple. Ils étaient ensemble depuis 2012.

Guillaume Wagner et Kim Lizotte

Ces deux humoristes, qui ont d’ailleurs participé à la série Les 5 prochains en 2011, ont été ensemble pour quelques années avant de mettre fin à leur aventure en 2013.

Guillaume Wagner et Vanessa Pilon

Après sa rupture avec Mme Lizotte, l’humoriste cinglant Guillaume Wagner s’est casé avec l'animatrice Vanessa Pilon. Au début de 2016, après trois ans, la paire s’est séparée.

Sylvie Moreau et François Papineau

En 2011, les comédiens Sylvie Moreau et François Papineau ont décidé de chacun prendre leurs chemins. Ils auront été ensemble pendant plus de 10 ans.

Céline Bonnier et Roy Dupuis

Céline Bonnier et Roy Dupuis étaient ensemble depuis le début plus de 15 ans. C’est en Mars 2011 que nous apprenions avec surprise la séparation des deux comédiens.

Elisapie Isaac et Patrice Robitaille

L’histoire d’amour de l'autrice-compositrice-interprète Elisapie Isaac et du comédien Patrice Robitaille aura duré jusqu’en mai 2011. Ils formaient un couple depuis 2003.

Élise Guilbault et Daniel Thomas

Élise Guilbault et Daniel Thomas, qui ont déjà joué une mère et son fils au petit écran, se sont séparés en juin 2013 après plus de 12 ans ensemble.

Laurence Leboeuf et Éric Bruneau

Laurence Leboeuf et Éric Bruneau se sont rencontrés lors du tournage du film Les pieds dans le vide en 2009. Ils auront été ensemble jusqu’en 2013. Par contre, ils ont eu la chance de retravailler ensemble après leur séparation.

Luc Picard et Isabelle Richer

Un des seuls couples sur cette liste qui prédate le nouveau millénaire, les comédiens Luc Picard et Isabelle Richer ont commencé leur histoire en 1997. C’est en mars 2013 que nous apprenions leur séparation.

À voir aussi sur le Sac de Chips: