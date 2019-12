La ville d’Asbestos change de nom, voici nos suggestions

Après des années de débats, la Ville d’Asbestos (un terme qui signifie amiante en anglais) changera de nom en raison de la perception négative qui lui est associé.

Évidemment, cette décision ne fait pas le consensus parmi les résidents de la ville.

Mais question d’alléger le fardeau des Asbestriens, nous avons trouvé quelques suggestions de noms pour remplacer celui que la ville porte depuis sa fondation.

Grand-Danville

Asbestousse

Amiante-sur-mer

Alvéoles

Inspire-Expire

Anthracose

Gros Tonka

Ancienne-Asbestos

Nouvelle-Laurette