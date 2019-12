Les nudistes sont des gens comme nous autres, selon un sondage sérieux

La vérité toute nue? Les nudistes sont comme nous autres.

La American Association for Nude Recreation (l’Association américaine pour les loisirs nus), qui existe dignement depuis 1931 et compte plus de 30 000 membres, a financé un sondage pour nous prouver que les nudistes sont des gens bien normaux... mais tout nus.

L’association milite pour l’accessibilité, la promotion et l’éducation aux plaisirs nudistes dans les contextes appropriés. Selon l’étude, l’amateur de «douce brise sur le corps» moyen aurait plus de 45 ans, aurait fait des études supérieures et il travaille surtout dans des milieux comme la médecine, l’armée, le gouvernement, les communications et les finances.

C’est tout. Rien de bien différent du reste du monde.

La vie sans linge attire quand même beaucoup de gens, chaque année, on estime que 2,2 millions de personnes visitent un des sites nudistes en Floride. En Floride seulement!

S’il vous intéresse de vous mettre à nu, voici des activités que les nudistes aiment comme tout le monde:

Ils aiment la bonne bouffe.

Ils aiment le bon vin.

Ils aiment se baigner.

Ils s’aiment (et se marient tout nus).

Ils aiment jardiner.

Ils aiment jouer au tennis.

Ils aiment le barbecue.

