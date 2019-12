Le sapin de Noël rose est très à la mode en 2019 et on n'est pas convaincu

Ben, c'est ça là.

Le sapin rose est à la mode pour Noël cette année.

Nous avons récolté plusieurs photos sur Instagram pour le prouver. Il y en a des petits, d'autres qui sont gros. Il y en a qui sont tout rose y compris les épines, d'autres qui sont seulement recouverts de décorations roses.

En voici une dizaine:

Vous pouvez en acheter un ici.

On ne sait pas trop quoi en penser. D'un côté, un sapin, c'est vert. Mais en même temps, un sapin, c'est pas en plastique non plus. Donc, tant qu'à ça? C'est difficile.

Sondage Que pensez-vous des sapins roses? Pourquoi pas? C'est joli. Ark. Un sapin, c'est vert. Je n'ai pas d'opinion. Je dirais «vivre et laisser vivre les sapins.». Partagez votre résultat sur Facebook

