Ludovick Bourgeois souligne le décès de son père avec une photo touchante

Le 26 novembre 2017, le chanteur Patrick Bourgeois nous quittait. À pareille date, deux ans plus tard, son fils, Ludovick Bourgeois, a décidé de rendre hommage à son père.



C'est via son compte Instagram que celui qu'on a découvert à l'émission La Voix a décidé de rendre hommage à son père, en publiant une photo de ce dernier, alors qu'il était plus jeune.





• À lire aussi: Ludovick Bourgeois se montre ENFIN avec son amoureuse sur Instagram



«Lorsqu’on post une photo, Instagram nous demande d’écrire une légende sous la photo. Je crois plus que cette fois-ci c’est l’inverse qui se produit», a tout simplement inscrit Ludovick en guise de légende sous la photo, prise par Linda Boucher.



À peine quelques minutes après la publication du cliché, ce dernier cumulait déjà des centaines de mentions «J'aime» ainsi que des dizaines de commentaires d'abonnés qui soulignaient à quel point il s'agissait d'une belle photo, et à quel point les gens s'ennuient de Patrick Bourgeois.

• À lire aussi: Ludovick Bourgeois revisite une chanson des BB et en fait une berceuse



On se souvient que le décès du chanteur des BB avait ébranlé le Québec, en 2017, alors qu'âgé de 55 ans, il succombait à un cancer.





Ailleurs sur le Sac de chips: