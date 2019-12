Un camionneur fond en larmes lorsqu’il retrouve son chat perdu depuis quatre mois

Un homme qui avait égaré son fidèle chat dans un relais routier au mois de juillet a eu l’immense bonheur de renouer avec son animal de compagnie.

Cette histoire, qui n’est absolument pas banale, débute au mois de juillet dernier quand Matthew B., camionneur de son métier, traverse l’Ohio.

Comme toujours accompagné de son chat Ashes, il fait un arrêt dans un truck stop de Springfield.

Mais Ashes lui joue un petit tour et échappe à son attention.

Matthew le cherche partout sans succès et, dévasté, il doit se rendre à l’évidence: il doit continuer son chemin sans son partenaire de voyage, s’il veut effectuer ses livraisons à temps.

Dans les semaines qui suivent, Matthew s’organise souvent, dans le cadre de son travail, pour faire des détours par le relais routier de Springfield, Ohio, dans l’espoir d’y apercevoir son bon vieux Ashes.

Chaque fois, il revient bredouille.

Plus le temps passe, plus il désespère d’un jour revoir son fidèle compagnon poilu.

Puis, on avance dans le temps de quelques mois, au début novembre.

Kimberly T. déménage de la Côte Ouest américaine vers Rochester dans l’État de New York.

Elle fait elle aussi une pause au relais routier de Springfield.

Tout juste avant de remonter à bord de son véhicule, elle remarque un chat gris tout chétif qui sort des buissons.

Il semble transi par le froid et amaigri. Kimberly cherche alors son propriétaire dans les alentours, évidemment sans succès.

Elle prend alors la décision de ramener le chat, qu’elle rebaptise Smokey, dans un refuge de la région de Rochester, la Lollypop Farm.

Là, on ausculte Ashes/Smokey, et on se rend bien compte qu’il porte une micropuce qui peut permettre de retracer son véritable propriétaire.

Image Lollypop Farm

Matthew, qui se trouve alors en Arkansas, reçoit alors le coup de fil qu’il n’espérait plus: son chat Ashes avait été retrouvé sain et sauf.

Rapidement, le camionneur a pu prendre des arrangements avec son travail pour se faire assigner des livraisons dans l’État de New York et c’est ainsi que dix jours après avoir reçu l’heureux appel, il se présentait au refuge de Rochester.

Image Lollypop Farm

Matthew ne peut contenir son émotion et fond en larmes au moment d’être réuni avec Ashes.

Image Lollypop Farm

Le récit de leur aventure, rendu public sur le site de Lollypop Farm, est hautement émouvant et on vous le conseille.

Mais on va se permettre ce petit divulgâcheur: comme dans un conte de fée ou un film américain, tout est bien qui finit bien.

Ashes est remonté à bord du camion de Matthew et ensemble, ils sont repartis sillonner les États-Unis dans toutes les directions.

Image Lollypop Farm

