Un homme célibataire adopte une petite fille atteinte de trisomie 21 après qu’elle se soit fait rejeter par 20 familles

Luca Trapanese a pris en charge la petite Alba alors qu’elle n’avait que 13 jours.

Cet homme italien multiplie les entrevues dans les médias depuis qu’il a adopté une petite fille souffrant du syndrome de Down en juillet 2017.

Celle-ci avait été abandonné par sa mère biologique en raison de sa condition, comme le rapporte le Mirror.

Dans un entretien avec la BBC, le résident de Naples insiste pour spécifier que vingt familles avaient passé outre sur la petite Alba, avant que lui n’ait le coup de foudre.

Dès qu’il aurait vu le petit bébé qu’elle était alors, il aurait tout de suite su que c’était «sa fille».

Depuis qu’il a la garde légale de la petite fille atteinte de trisomie 21, sa vie et celle d’Alba ont changé pour le mieux.

«Elle a révolutionné ma vie et tout ce qui tourne autour. Elle m’apporte du bonheur et un sentiment d’accomplissement. Je suis fier d’être son père», a-t-il déclaré à la radio de la BBC.

Même s’il est célibataire, Trapanese n’était pas complètement pris au dépourvu en s’occupant d’un bébé demandant des soins particuliers.

«Depuis que j’ai 14 ans, j’ai fait du bénévolat et j’ai travaillé avec des personnes handicapées, alors je sentais que j’avais les connaissances et l’expérience requises pour le faire», a-t-il ajouté.

Étant de plus homosexuel et catholique, l’Italien croit que son cas contribue à «détruire les stéréotypes entourant la paternité, la religion et la famille».

