Jonathan Roberge annonce que son fils a eu une tumeur au cerveau

Il n’y a pas de bonne manière d’annoncer ce genre de nouvelle. Mais bon, je me dois de le faire pour m’assurer que les bonnes informations circulent et qu’il n’y ait pas de fausses rumeurs. Vendredi dernier (22 novembre 2019), nous avons malheureusement appris que notre fils Xavier (10 ans) avait une grosse tumeur au cerveau. La masse fut retirée malgré sa grosseur, dans son entièreté mardi après une chirurgie de plusieurs heures. Le neurochirurgien Docteur Weil et son équipe ont sauvé la vie de mon fils. Je leur en serai éternellement reconnaissant. Grâce à eux, peu importe les résultats des prochains jours à savoir la nature de cette tumeur (bénigne ou maligne), il permet au moins à mon fils d’avoir la chance de se battre (Si combat il y a dans les prochaines semaines). Nous sommes toujours dans l’attente. Nous nous accrochons au positif et affrontons les étapes une à la fois. Xavier a passé deux IRM. Une confirmant qu’il n’y a plus de trace de la tumeur dans son cerveau et une autre confirmant qu’aucune autre tumeur ne s’était logée ailleurs dans son corps. Aujourd’hui, il a marché pour la première fois (la photo du post prise par Paul alors que Xa marchait doucement), il a recommencé à manger et il a même chialé contre son pool, tsé! Mon petit viking / samuraï / spartiate / warrior / battant / chevalier / gérant d’estrades / joueur de hockey / Xavier est l’être humain le plus fort qui m’a été donné de voir. Il fonce, il veut guérir et retourner jouer au hockey bientôt. Nous avons donc décidé de ne pas laisser davantage de place à cette tumeur/maladie de merde. Xavier va bientôt sortir de l’hôpital, je vais continuer de faire des shows, Lea va retourner s’occuper de son café. Xavier va même recommencer éventuellement l’école à distance avec l’aide de sa magnifique et dévouée maman, son beau-père aussi continue de le supporter et de travailler pour tenir le fort de leur côté. Nous nous battons en équipe, avec lui et la vie continue peu importe les résultats des prochains jours et les traitements qui vont peut-être suivre. Merci pour le support de nos proches et pour la dose d’amour que nous avons reçu cette semaine.