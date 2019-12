La Guignolée des animaux existe et vous pouvez donner pour aider les refuges du Québec

Saviez-vous qu’il existe une Guignolée des animaux? En effet, les animaux de compagnie en refuge à Montréal et sur la Rive-Sud pourront, eux aussi, recevoir un peu d’amour pendant le temps des Fêtes.

Fondée en 2015 par Mel-Lyna Cadieux, une femme qui a travaillé dans un refuge animal pendant un peu plus de trois ans, la Guignolée des animaux amasse des dons matériels et monétaires et les remet à divers refuges pour animaux le jour de Noël.

Le concept est simple et fonctionne comme pour toutes les Guignolées traditionnelles: les citoyens sont invités à apporter leurs dons à divers points de chute et ceux-ci sont ensuite distribués à divers refuges comme la SPCA.

Mme Cadieux gère le projet elle-même mais, heureusement, elle peut compter sur l’aide de sa famille pour la distribution.

Vous voulez participer mais vous ne savez pas quoi donner? Tous les dons sont acceptés pour les animaux: nourriture, accessoires, vêtements, jouets, nettoyants, litières, etc. «La nourriture est certainement un des dons les plus importants pour les refuges, sèche ou en canne (nourriture humide)», note la fondatrice. Les dons d'objets usagés sont également acceptés.

La liste des endroits où apporter vos dons

Plusieurs points de chute existent pour la réception des dons pendant la période indiquée, soit jusqu’au 21 décembre: Animalerie Aquanimo (151, boul. Curé-Poirier Ouest, Vieux-Longueuil); Hot Dog et Cie (6678, boul. Taschereau, Brossard); Toilettage Botoutou (825, rue Saint-Laurent Ouest, Vieux-Longueuil); Animalissimo (5434, boulevard Cousineau, Saint-Hubert); Animauxenligne.com (321-A, rue Lawrence, Greenfield Park); et Brandy’s nourriture pour animaux et Café canin (828, rue Rachel Est, Montréal).

Pour ceux qui voudraient contribuer à la collecte, mais qui ne seraient pas en mesure de se déplacer, Mel-Lyna Cadieux les invite à communiquer avec elle via la page Facebook de la Guignolée.

Des refuges reconnaissants

Depuis maintenant cinq ans, la Guignolée des animaux a pu remettre à plusieurs refuges partout au Québec d’importantes sommes d’argent et des dons matériels en tout genre.

