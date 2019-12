Drake a texté avec Billie Eilish et les gens sont mal à l’aise

Quelques mois après que Drake a mis tout le monde mal à l’aise en donnant des conseils amoureux à une Millie Bobby Brown de 14 ans, une autre adolescente a affirmé avoir été en contact avec le rappeur.

• À lire aussi: La relation particulière entre Drake et Millie Bobby Brown, 14 ans, dérange

Cette fois-ci, c’est la jeune musicienne Billie Eilish qui a avoué lors d’un entretien avec Vanity Fair que l’homme de 33 ans et elle-même avaient communiqué via des messages textes.

«Drake est comme le dude le plus smatte à qui j’ai parlé», a affirmé la jeune femme de 17 ans. «Tsé, j’ai juste texté avec, mais il est vraiment fin. Comme, il n’a pas besoin d’être gentil, mais il l’est, tsé?»

Évidemment, nous n’avons aucun contexte à leur échange, ni quant à savoir si c’était de nature professionnelle ou plus intime. Néanmoins, plusieurs internautes ont quand même souligné que c’était un peu étrange qu’un homme adulte échange avec une adolescente. Surtout pour la deuxième fois en si peu de temps.

La jeune Eilish a pris le monde musical d'assaut plus tôt en 2019 avec la sortie de son premier album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? et de son succès monstre Bad Guy.

Sondage Que pensez-vous de l'amitié entre la musicienne de 17 ans et le rappeur de 33 ans? Je ne vois pas de problème C'est une adolescente, Drake ne devrait pas lui écrire... Aimeriez-vous que votre fille de 17 ans corresponde avec un homme de 33 ans? Je ne vois pas de problème Bin non! Partagez votre résultat sur Facebook

AUSSI SUR LE SAC: