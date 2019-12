Une députée fait lire un message haineux à ses enfants et leur réaction est parfaite

On dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants, mais leurs expressions faciales peuvent également en dire long.

La députée de Québec solidaire, Christine Labrie, n’est visiblement pas prête à clore le dossier de cyberintimidation et d’insultes dont sont victimes les députées.

Elle a d’ailleurs partagé une photo de ses enfants qui réagissent à un message haineux qu’elle a reçu d’un certain M. Joly.

C'est parfait.

Les mots rapportés sont les suivants : «Tu vas perdre tes prochaines élections et tu devras te trouver une vraie job. Ce sera dur car ton futur employeur aura peur d'engager une manipulatrice socialiste féministe. “If you can't stand the heat, get out of the kitchen”, tu serais plus heureuse à élever tes 3 enfants et en avoir un 4e peut être. Tu rendrais bien plus service au Québec comme mère que députée d'un parti politique déviant.»

Ciboulot, du calme, M. Joly.

Vous comprenez maintenant la réaction des enfants de la députée de Sherbrooke.

«Malheureusement pour M. Joly, j'ai élevé mes enfants pour qu'ils sachent que tout le monde a sa place en politique, y compris les femmes. Alors au risque de le décevoir, je suis dans le bus pour Québec, et ravie de l'être», a-t-elle écrit.

«Je suis pleine d'empathie pour ces personnes qui essaient de vivre au 21e siècle en y appliquant les principes des années 1950. Ça doit pas être facile», a-t-elle ajouté.