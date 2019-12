Un canard libidineux doit se faire amputer le pénis

Après avoir fait l’amour aux jolies canes Dora, Freda et Edith, plus de 10 fois par jour, et ce, pendant plusieurs jours, Dave le canard nymphomane s’est retrouvé avec le pénis fracturé.

Pour ceux qui l’ignorent, le pénis d’un canard a une forme particulière. Un peu comme un tire-bouchon.

Voici un gros plan de ce qu’a l’air un pénis de canard.

helenedevun - stock.adobe.com

Voici une paille qui ressemble vaguement à un pénis de canard.

alexbush - stock.adobe.com

Voici une pâte alimentaire de type scooby-doo, qui ressemble aussi à un pénis de canard.

De retour à Dave. Étant donné qu’il est un canard et qu’il ne sait pas rien faire d’autre, il a continué à se faire aller comme une queue de veau, et ce, malgré sa fracture.

Éventuellement, son pénis s’est infecté.

Josh Watson, le propriétaire de l’animal libidineux a tenté le tout pour le tout pour sauver le pénis de l’animal, qui était maintenant gangrené.

La seule solution possible était de couper le pénis de l’oiseau aquatique en ne lui laissant qu’un seul centimètre.

La chirurgie s’est déroulée à merveille et Dave se porte bien. Par contre, pour le moment, il doit être isolé des autres canards le temps que son moignon soit complètement guéri.

Nous souhaitons un prompt rétablissement à l’animal.

