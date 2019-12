Catherine Brunet a un nouveau tatouage sur une fesse et elle le dévoile sur Instagram

L'actrice Catherine Brunet a dévoilé sur Instagram son tout dernier tatouage, et il est magnifique!

Joël Lemay / Agence QMI

Celle qu'on connaît pour ses rôles à la télévision et au cinéma n'en est pas à son premier tatouage.

Elle a notamment sur un pied deux petits triangles qui représentent des montagnes, en l'honneur de son émission Le Chalet.

Elle a plusieurs tatouages un peu partout, notamment sur les bras.

Et Catherine a même le mot «Titanic» tatoué sur le haut d'une jambe.

Plus récemment, elle a visité l'artiste du Minuit Dix Tattoo, Charline Bataille. Le style éclectique et coloré de Charline lui a valu une grande popularité sur Instagram, où elle a plus de 110 000 abonnés.

Catherine a choisi de se faire tatouer sur une fesse une illustration inspirée d'un poème de Charles Baudelaire.

L'actrice ne précise pas de quel poème il s'agit, mais ce pourrait être Enivrez-vous, qui contient la phrase: «Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est...»

Le tatouage est situé au-dessus d'un autre, inspiré d'une illustration de Marc Johns.

