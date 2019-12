Arrêtez tout, la première bande-annonce pour Ghostbusters: Afterlife vient d’être dévoilée sur le web

Si, comme tous les nostalgiques de ce monde, vous attendiez de pied ferme la bande-annonce du «reboot» prochain de Ghostbusters, intitulé Ghostbusters: Afterlife, vous serez heureux d’apprendre que le grand moment est maintenant arrivé.

La vidéo, mise en ligne ce lundi, nous permet notamment de découvrir que le film, réalisé par Jason Reitman, le fils du réalisateur original Ivan Reitman, reprend l’histoire des deux premiers volets de la bien aimée franchise, quelque 30 ans plus tard.

Cette fois-ci, l’action se déroule ailleurs qu’à New York (!) et a lieu dans une petite ville de campagne, où une mère monoparentale, interprétée par Carrie Coon, s’installe avec sa fille et son fils et où, évidemment (!!), les deux jeunes rencontrent une belle bande de fantômes.

Et comme si ce n’était pas assez, les deux ados, Phoebe (Mckenna Grace) et Travis (Finn Wolfhard) sont en fait... les petits-enfants du Dr Egon Spengler. Vous parlez d’une coïncidence...

Bref, Ghostbusters: Afterlife s’annonce comme une sympathique aventure qui offrira tout de même sa part d’épouvante, avec une ambiance revitalisée qui, on va se le dire, a quelques airs de Stranger Things.

Notons que le film, en plus de mettre en vedette Paul Rudd dans le rôle d’un prof de sciences, célébrera le retour, entre autres, de Bill Murray, Dan Akroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver et Annie Potts au sein de la célèbre série.

Ghostbusters: Afterlife paraîtra en salle à l’été 2020.