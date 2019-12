15 idées de cadeaux de Noël pas chers pour tous ceux qui tripent trop sur «bébé Yoda»

Depuis que la plateforme Disney+ a été lancée et que les gens regardent The Mandalorian, la plus récente série tirée de l'univers de Star wars, internet capote sur Bébé Yoda.

• À lire aussi: Tout le monde capote sur le «Bébé Yoda» dans la nouvelle série de Star Wars et on est bien d'accord

Même s’il n’est pas Yoda en bébé, mais un bébé de la même espèce que Yoda (on ne nous a jamais donné le nom de l’espèce), le petit bonhomme vert est rapidement devenu un meme et une obsession pour certain.

Bébé Yoda en action

• À lire aussi: Céline Dion partage un «meme» de bébé Yoda déguisé en elle-même et le mélange est ben bizarre

Pis là, Noël arrive. C'est ben d'adon.

Voici donc 15 cadeaux pour ton ami qui aime bébé Yoda, donc tous tes amis qui ont des yeux et un coeur:

1. Tasse The Child, 26$ sur Etsy

via Etsy

2. Des chaussettes Bébé Yoda, 27.55$

3. Chandail de Noël «baby Yoda», 40$ sur Etsy

via Etsy

4. Ornement de noël, 15$ sur Etsy

via Etsy

5. Une figurine Funko Pop!, 14.99$

6. Ou encore mieux, la version de 10”, 31.95$

7. Autocollant pour l'ordi ou la voiture, 5,50$ sur Etsy

via Etsy

8. Tasse réutilisable Starbucks, 26$ sur Etsy

9. Un cache-couche et une tuque de Yoda pour bébé, 11.39$

10. Linge «Snack I Need», 15$ sur Etsy

via Etsy

11. Épinglette Strong In Me Cuteness Is, 13$ sur Etsy

via Etsy

12. Porte-clés brodé, 15$ sur Etsy

via Etsy

13. Collant «Baby Yoda On Board», 7$ sur Etsy

via Etsy

14. Un t-shirt qui donne l’impression d’avoir adopté ton propre Bébé Yoda, 25.99$

15. Cuillère Baby Yoda, 14$ sur Etsy

via Etsy

Prenez un moment pour regarder ce feu de foyer et penser à votre année: