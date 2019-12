Céline porte un kit incroyable et une bague plus grosse que sa main pour une visite aux Raptors

Céline a rendu visite aux Raptors de Toronto mardi et sa photo, publiée sur Instagram, est... éblouissante.

Avec son kit entièrement rouge, son grand chapeau et son manteau, Céline a des airs de Carmen Sandiego (quoique Céline fait probablement encore plus le tour du monde qu’elle). Malgré tout ça, l’élément dont on ne revient pas est l’ÉNORME bague de Céline. Tellement énorme qu’au premier regard, on se demande si dans certains pays, le bijou pourrait être considéré comme une arme blanche.

Mais non, selon Sportsnet, ce serait une (beaucoup plus appropriée) bague de championnat des Raptors personnalisée. Les bagues normales, remises aux joueurs, sont déjà très grosses, mais notre Céline nationale doit toujours être encore plus excentrique.

Céline ne serait pas la première à se procurer une version unique du bijou. Drake a fièrement affiché la sienne, estimée à 150 000 dollars, sur son Instagram.

Voir cette publication sur Instagram 🥶 Une publication partagée par champagnepapi (@champagnepapi) le 25 Nov. 2019 à 8 :18 PST

Il a aussi acheté un étui de cellulaire trop cher.

Notre suggestion? Céline comme nouvelle mascotte des Raptors. Voilà c’est dit.

