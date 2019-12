Le champion du monde de claques sur la gueule perd sa première partie à vie et AYOYE, on n’aurait pas voulu être à sa place

Toute bonne chose a une fin: le Russe Vasily Kamotsky a subi sa première défaite en carrière lors d’un championnat de mornifles dans le visage.

On n’en a pas beaucoup parlé au Sac de Chips dans les derniers mois, mais la plus récente innovation russe en matière de sport est une étrange compétition où des colosses se foutent des baffes sua yeule juste pour le fun.

Plusieurs médias européens et américains ont commencé à rapporter les merveilleuses images de ces duels percutants au début de l’année 2019 et nous avions suivi la tendance en vous présentant un petit topo vous résumant la patente.

Puis, quelques mois plus tard, une nouvelle variante où des filles se tapent sur les fesses faisait son apparition au grand bonheur (ou dam, c'est selon) des internautes du monde entier.

Et après ça, plus rien... On pensait que l’effet de nouveauté s’était dissipé et que les Russes étaient passés à une autre mode sportive.

Mais non.

Vasily Kamotsky, qui régnait déjà sur le sport au mois de mars, a poursuivi sa domination tout au long de l’été, de l’automne...mais il ne s’est pas rendu à l’hiver par exemple!

En effet, il y a quelques jours, le grand champion russe de claques a perdu pour la première fois.

Confronté à un certain Vyacheslav Zezulya, Kamotsky n’a pas été mesure de résister à la grosse gifle en pleine tronche qu’il a reçu.

L’ancien champion a brièvement perdu connaissance et son corps inerte a dû être retenu par les hommes assistant à la scène.

Zezulya, le nouveau champion, a touché une bourse de 200 000 roubles (4167 dollars canadiens) pour sa victoire.

Pour expliquer sa défaite, Kamotsky a prétendu avoir été trop gentil avec son opposant dans la première ronde et qu’il n’avait pas utilisé plus de 25% de sa force à sa frappe initiale.

Bref, c’est un mauvais perdant.

Ça sent la revanche!

