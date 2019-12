Quelqu’un met des petits chapeaux de cowboy sur la tête de pigeons à Las Vegas

Deux pigeons arborant des chapeaux de cowboy ont été aperçus à Las Vegas depuis le début du mois de décembre, selon plusieurs médias.



Le Guardian rapporte, entre autres, que plusieurs publications Facebook ou Twitter impliquant les oiseaux ont suscité l’amusement des internautes depuis quelques jours.

Les pigeons ont la plupart du temps été vus entre l’aéroport international McCarran et l’Université du Nevada, dans la portion sud de la ville du péché.

La première occurrence des pigeons-cowboys sur Facebook remonte au 5 décembre quand un certain Bobby Lee a publié une vidéo montrant les deux oiseaux simultanément.

Dans la vidéo, qui a depuis été vue des millions de fois sur les réseaux sociaux, on peut voir un pigeon portant un chapeau rose et un autre portant un chapeau rouge.

Celui portant le couvre-chef rose a été surnommé Coo-lamity Jane, tandis que son comparse arborant le rouge a, de son côté, été surnommé Cluck Norris.

Selon le New York Times, le service de police de Las Vegas ne considère pas, pour l’instant, que l’affaire le concerne.

Found this pigeon while walking home pic.twitter.com/RlEzVnHc3Z — Mx.Chaos (@Mx_Chaos420) December 5, 2019

Toutefois, si des pigeons ont des chapeaux collés sur la tête, c’est que des humains les ont collés là.

Et cela préoccupe de plus en plus des groupes de défense des droits des animaux, qui s’inquiètent du phénomène.

«Quand nous les avons vus aujourd’hui, on pouvait voir des plumes déracinées et pleines de colle», a dit Mariah Hillman, qui travaille pour l’organisme local Lofty Hopes.

Son groupe et elle ont essayé de déloger les chapeaux, sans succès.

