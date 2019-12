Les gens qui ne sont pas capables d’emballer des cadeaux rendent leurs proches plus heureux selon une étude

Les personnes qui sont incapables d’envelopper correctement les présents qu’ils veulent offrir amènent plus de joie que ceux qui les présentent de façon impeccable, si l’on fie à un groupe de chercheurs du Nevada.

C’est, en effet, la conclusion à laquelle arrive le groupe d’universitaires ayant récemment publié l’article Presentation Matters: The Effect of Wrapping Neatness on Gift Attitudes (La présentation importe: l’effet de la propreté de l’emballage sur les attitudes lorsqu’on donne un cadeau).

Premièrement, prenons un instant pour être «flabbergastés» tous ensemble par le fait que des chercheurs universitaires se sont intéressés à une telle question.

Voi....là...

Parfait, ensuite, discutons de son contenu.

Les auteurs de l’étude ont discuté avec une panoplie de sujets pour en savoir davantage sur leurs réactions lorsqu’on leur présentait des cadeaux emballés différemment.

Rapidement, il était clair que les présents les plus mal emballés étaient plus attachants.

Ainsi, si vos proches savent que vous êtes du genre à vous battre avec votre roulette de tape et à perdre votre combat, un cadeau aussi mal emballé soit-il risque de leur faire penser: «Il s’est forcé pour moi».

À l’inverse, si vous donnez fréquemment des cadeaux bien emballés, c’est ce que vos proches attendront. Ils ne peuvent alors qu’être déçus si, exceptionnellement, vous offrez un cadeau dont l’emballage est en-deçà des standards que vous avez vous-mêmes établis.

À ce sujet, les auteurs de l’étude disent: «Nous suggérons ’hypothèse que lorsque des gens ouvrent des cadeaux de la part d’amis, ils aiment moins ces cadeaux lorsque l’emballage est impeccable que lorsqu’il est négligé. Pour cela, nous mettons en cause la théorie de la confirmation des attentes.»

Toutefois, cette conclusion n’est valable seulement que lorsque les deux personnes sont proches.

Lorsque vous offrez un cadeau à une simple «connaissance», il serait préférable qu’il soit bien enveloppé afin de procurer le maximum de joie.

Coudonc, c’est donc bien compliqué.

Déjà que c’est pas simple de faire des cadeaux de Noël, si en plus de ça, il faut rajouter une couche de «bon dosage de qualité d’emballage», on en finira plus...

La meilleure solution reste de ne pas avoir d’amis et de ne pas faire de cadeaux.

JOYEUX NOËL!

