Ces deux acteurs de «Love Actually» ont juste 5 ans de différence et on ne s’en remet pas

Des fois, il ne faut pas révéler le secret de la magie du cinéma. Mais là, on n’en revient pas, donc on va le faire.

Commençons par le début.

Dans Love Actually (Réellement l’amour, au Québec), un film d’amour anglais devenu un classique du temps des Fêtes, on suit huit couples et leur histoire d’amour.

Dans une de ces histoires, on retrouve le petit Sam, joué par Thomas Brodie-Sangster, amoureux d’une autre élève de son école. Dans une autre, Juliet, une jeune femme mariée, mais courtisée par le meilleur ami de son époux, est jouée par Keira Knightley.

Pourquoi est-ce qu’on reparle de ce film de 2003 tout d’un coup? Et bien, un tweet a enflammé le web quand il a fait réaliser à ben du monde que... le petit Sam et la belle Juliet ont juste 5 ans de différence.

Hein? Comment?

Thomas Brodie-Sangster, qu’on a aussi vu dans Game of Thrones et The Maze Runner, est connu pour sa baby face. En 2003, il avait déjà 13 ans alors qu’il paraissait pas mal plus jeune.

Le voici à 27 ans presque 28:

De son bord, l’actrice qu’on a aussi connue dans Pirate des Caraïbes et Star Wars avait juste 18 ans quand elle a joué la scène mythique où on lui fait une déclaration d’amour silencieuse sur cartons. Oui, elle avait juste 18 ans quand elle jouait la femme du personnage de Chiwetel Ejiofor, 26 ans, et qu’elle se faisait cruiser par le personnage d’Andrew Lincoln, qui avait 30 ans.

Bin oui, ça fait juste 5 ans de différence avec l’enfant du film, mais 8 et 12 ans avec ses intérêts romantiques.

OUF!

L’auteure du tweet viral a quand même avoué à Buzzfeed que «Malgré ses “problèmes”, je regarde Love Actually chaque année. C’est juste drôle qu’il y ait une plus grande différence d’âge entre la majorité des couples du film qu’entre Thomas Brodie-Sangster et Keira Knightley.»

