Le gars qui piège des voleurs de colis récidive avec Macaulay Culkin, le roi des mauvais coups

Le gars qui avait fait un paquet piégé pour se venger des voleurs de colis récidive avec une version améliorée. Cette fois, Macaulay Culkin est là. Après tout, l’idée est digne de Maman, j'ai raté l'avion!

• À lire aussi: [VIDÉO] Macaulay Culkin refait les scènes de Maman, j’ai raté l’avion! avec l’aide de Google!

Mark Rober est un youtubeur qui a laissé son emploi à la Nasa pour faire des vidéos éducatives sur la science en réalisant des projets impressionnants. Il y a un an et demi, Mark est devenu viral quand il a créé une boîte piégée pour se venger d’un voleur qui avait pris un colis laissé devant sa porte.

• À lire aussi: [VIDÉO] Il piège les voleurs qui dérobent toujours ses colis avec une «bombe à paillettes»

Grandement inspiré par Maman, j'ai raté l'avion!, il était naturel que le scientifique invite l’acteur principal du film, Macaulay Culkin, pour la version 2.0 de son piège à vilains.

Macaulay a d’ailleurs sa propre chaîne YouTube.

Du micro glitter biodégradable, un aérosol encore plus puant et des messages audio accusateurs attendent les voleurs qui partent avec les paquets laissés en avant des maisons des acolytes de Mark Rober, recrutés sur Twitter et situés partout aux États-Unis. Grâce aux quatre caméras dissimulées dans les paquets, on peut voir la réaction des voleurs... et wow, c’est satisfaisant.

Le plus stupide des voleurs et la plus belle des vengeances

Un escroc a tenté d’utiliser l’expérience de Rober pour voler le matériel du paquet. En effet, il a proposé l’adresse de son ami pour la livraison... mais il avait quand même donné son vrai nom et ses vraies informations de contact. Bravo. Il oubliait aussi que les quatre téléphones qu’il souhaitait voler avaient des GPS.

Il a été retracé rapidement et a avoué à Mark qu’il n’avait jamais eu l'intention de compléter l’expérience.

Mark, qui, on le rappelle, a passé presque un an à développer une boîte pour se venger du vol d’un colis de moins de 10$, ne s’est pas gêné d’inscrire le voleur à une liste d’envoi des scientologues et à envoyer plein de cartes postales gênantes au nom du voleur à ses voisins «par erreur».

Hehehe.

Récompenser les bons samaritains

Mark n’a pas seulement puni les pas fins, il a aussi récompensé les bonnes actions. Certains voisins ont récupéré des colis pour les garder en sécurité et les remettre à leur propriétaire. Mark leur a offert une récompense et les a remerciés personnellement.

Il n’y a pas encore de sous-titre en français, mais la vidéo vaut le détour: