Un artiste norvégien qui peint avec son anus a reçu 5 millions de dollars en subventions gouvernementales

Le journal en ligne norvégien Nettavisen a récemment révélé qu’un artiste controversé a reçu de généreuses allocations, gracieuseté des contribuables de ce pays scandinave.

Vegard Vinge est en effet reconnu pour ses performances artistiques hautes en couleur où il propulse de la peinture à partir de son anus.

Il peint ensuite sa toile au sol à l’aide d’un grand pinceau qu’il tient aussi avec son trou-de-pet.

Une vidéo publiée sur le site de Nettavisen montre l’artiste s’adonner à ses pratiques artistiques pour le moins étonnantes, lors d’une performance théâtrale de douze heures présentée à Berlin.

Dans une autre performance livrée à Bergen, il se serait uriné dans la bouche et aurait déféqué sur scène, selon TV2, un autre média norvégien.

Mais ce qui choque davantage les payeurs de taxes du pays nordique, c’est de savoir qu’ils ont financé, via leurs impôts, ces prestations artistiques.

En effet, il appert que la fondation qui porte son nom, Vegard Vinge, aurait reçu jusqu’à 37 millions de couronnes norvégiennes (5,4 M$CAD) en subventions du Conseil de la Culture de la Norvège au cours des douze dernières années.

Ces sommes auraient entre autres couvert les coûts de production, les salaires et les autres dépenses pour les différentes oeuvres de Vinge au fil du temps.

Au cours des quatre prochaines années, il devrait, de plus, recevoir 3,4 millions de couronnes norvégiennes (500 000 dollars canadiens) par année.

Le Conseil de la Culture de la Norvège a justifié l’allocation de ces sommes par l’«impact global des artistes de la fondation».

Au Sac de Chips, on pense que l’Art de ce monsieur ne se résume probablement pas qu’à ces performances controversées et on aimerait en voir davantage avant de juger.

Si jamais quelqu’un a des billets d’avion pour la Norvège à nous offrir...

