Un petit geste entre William et Kate devient un malaise royal

Le prince William et son épouse Kate Middleton étaient les invités vedettes de l’émission «A Berry Royal Christmas», sur BBC, lundi. Ils ont cuisiné et discuté, entre autres, de comment William a séduit Kate, avec les chefs populaires Mary Berry and Nadiya Hussain.

Tout allait bien jusqu’à ce qu’un tout petit moment, scandaleux pour certain, ne passe pas inaperçu.

Ce grave moment? Roulements de tambours royaux...

William a déposé une main tendre sur le bras de Kate... qui s’est un peu tassée.

Kate shaking off William's hand on her shoulder during #ABerryRoyalChristmas pic.twitter.com/NyzjdKC3rk — Caitlin McBride (@mcbride_caitlin) December 16, 2019

Il n’en fallait pas plus pour que l’internet et les sites de potins s’enflamment. Une chicane de couple? Un amour qui s’effrite? Un signe d’un mariage royal faux? Tout est possible.

Une source royale (on ne sait pas trop qui) aurait expliqué que Kate tente simplement de garder les démonstrations d’affection au minimum lorsqu’elle est en public, par souci de décorum. Une autre source (on ne sait pas trop qui) aurait dit qu’elle est chatouilleuse!

Hihihihihi.

De son côté, Mary Berry, qui était juge à l’émission The Great British Bake Off, a déclaré que le duc et la duchesse de Cambridge sont de vrais tourtereaux. «Quand ils sont ensemble, William touche constamment le bras de Kate et la regarde en souriant, et elle fait pareil avec lui.»

Certains internautes et commentateurs royaux voient dans ces explications une tentative de la famille royale de faire oublier l’histoire.

Si ça vous tente de juger l’émission au complet de vous-même, elle est sur YouTube.

