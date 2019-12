17 photos incroyables du sosie québécois de Tom Cruise

Il s’appelle Jérôme LeBlanc et c’est le sosie de Tom Cruise.

Le Québécois gagne sa vie en personnifiant celui qui nous a donné Top Gun et Mission impossible.

En effet, la ressemblance est si grande entre LeBlanc et Cruise que plusieurs compagnies engagent le premier pour des événements corporatifs, comme le rapportait le Journal la semaine dernière.

Il prend régulièrement la pose dans l’ensemble de Maverick et le résultat est étonnant.

Voici 17 photos de ce Tom Cruise made in Québec:

