Charlize Theron se sent mal d'utiliser les mauvais pronoms pour parler de sa fille

L’actrice Charlize Theron déteste utiliser les mauvais pronoms pour parler de sa fille en entrevue.

La vedette de Scandale a adopté Jackson, née garçon, mais l'a élevée en tant que fille depuis qu'elle a trois ans et n'a révélé au grand public qu'elle s'identifiait comme fille qu'il y a quelques mois.

Cousart/JFXimages/WENN.com Charlize et Jackson en 2015

Bien qu'elle s'efforce de protéger la vie privée de sa fille, elle a déclaré au site américain Pride Source qu'elle avait décidé d'en parler, car le fait de faire semblant d'avoir un «fils» lors de ses entrevues dérangeait Jackson.

«Je pense qu'il est devenu plus difficile pour nous de voir, au fur et à mesure qu'elle vieillissait, que les gens écrivaient toujours à son sujet en utilisant les mauvais pronoms, et aussi, je parlais encore d'elle dans la presse en utilisant le mauvais pronom. Cela l'a vraiment blessée», a-t-elle expliqué.

AFP Charlize Theron le 16 décembre 2019 à New York.

L'actrice de 44 ans refuse généralement de parler publiquement de sa fille, car elle estime que c'est à elle de décider si elle veut s'exprimer quand elle le voudra.

«Je n'en ai pas vraiment parlé depuis, encore une fois, car outre le fait de demander à la presse de la respecter, et au monde, je l'espère, le reste est vraiment privé et c'est son histoire, et c'est vraiment à elle de décider si elle veut partager cela», a-t-elle ajouté.

L'actrice d'origine sud-africaine a une autre fille de quatre ans, August, qui est, selon sa mère, déjà incroyablement ouverte aux autres.

WENN.com Charlize Theron et sa fille August Theron en janvier 2019.

«Une de mes filles est convaincue qu'elle va se marier cinq fois et que ce sera avec trois garçons et deux filles, et j'aime qu'elle ait la liberté de penser de cette façon, a poursuivi la vedette. Dieu sait ce qui adviendra, mais j'aime qu'elle se sente suffisamment en sécurité pour explorer ça dans son cerveau de petite fille, voir que tout est possible et qu'elle va le découvrir par elle-même.»

