Alex-Anne et Kiari d'OD Afrique du Sud ont lancé une nouvelle chaîne YouTube

Alex-Anne et Kiari n’ont peut-être pas gagné la compétition, mais ils sont toujours ensemble depuis la finale de la dernière édition d’Occupation Double, qui a eu lieu en Afrique du Sud.

Dimanche, les amoureux ont lancé leur nouveau projet, une chaîne YouTube intitulée Café au lait. La chaîne, qui compte déjà plus de 2500 abonnés, ne contient qu’une première vidéo pour l’instant.

Dans ce QNA un peu quétaine (on a le droit de le dire, ils l’assument), ils répondent aux questions de leurs fans, reçues sur Instagram. On en apprend un peu plus sur leur impression de l’émission et leur quotidien de couple depuis leur retour au Québec.

Pour ce qui est de l’avenir de la chaîne, Alex-Anne a publié sur Instagram : «What’s up guys!!! On a tellement de fun ensemble qu’on a décidé de se partir une chaîne YouTube! :) Elle sera dédiée à des petites vidéos sur nos activités de couple. Que ce soit des conversations, du sport ou bien des voyages, nous vous donnerons accès à notre belle complicité.»

Alex-Anne, 24 ans, est patineuse artistique et Kiari, 25 ans, est conseiller financier. Ils étaient l'un des couples finalistes de l'édition 2019 d'Occupation Double.

