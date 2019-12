La meilleure nouvelle «oubliée» de chaque année, de 2010 à 2019

L’an 2010, ça semble proche, mais en même temps, c’est très très très loin!

Quand on consulte les archives des sites web de nouvelles, on fait le constat qu’au début de la décennie, certains sujets étaient déjà d’actualité.

L’environnement et les enjeux liés à l’immigration en sont un bon exemple. (L’expression «accommodements raisonnables» était d’ailleurs pas mal à la mode...)

Mais d’autres dossiers eux sont complètement disparus des radars.

Il nous fait donc plaisir, ici, de les remettre dans votre collimateur...

De rien!

2010: L’affaire Clotaire Rapaille

Stevens LeBlanc / Agence QMI

Embauché à grands frais par la ville de Québec pour découvrir le «code» de celle-ci, Rapaille voit son contrat résilié par Régis Labeaume à la suite de la publication d’un article incendiaire dans le Soleil.

2011: Des pluies d’oiseaux morts en janvier

Photo TVA Nouvelles

Dans plusieurs endroits à travers le monde (dont l’Arkansas, la Louisiane et la Suède) des dizaines d’oiseaux tombent raides morts, suscitant mille et une théories farfelues. Nous, on le sait ce qui est arrivé, mais on peut pas le dire...

2012: Les restaurants Commensal deviennent «flexitariens»

STÉPHAN DUSSAULT

La populaire chaîne de restaurants végétariens étonne tout le Québec en annonçant qu’elle devenait «flexitarienne», c’est-à-dire qu’elle souhaite intégrer à son menu du poulet, du crabe et des crevettes pour attirer les végétariens à temps partiel.

2013: Un interprète imposteur à la cérémonie d’hommage à Nelson Mandela

PHOTO BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Thamsanga Jantjie, un homme qui n’avait aucune connaissance du langage des signes, est choisi pour interpréter les discours de hauts dignitaires en mémoire de l’homme d’État Nelson Mandela, alors récemment décédé. Les images de Jantjie gesticulant dans les sens de façon incohérente font le tour du monde.

2014: La STM annonce des changements de noms pour 19 stations de métro....puis annule l’opération

PHOTO ARCHIVES / AGENCE QMI

Dans le but d’uniformiser l’appellation des stations, la STM profite du changement de nom de la station Square-Victoria (qui devient Square-Victoria—OACI) pour subtilement modifier le nom de 19 autres stations. Puis, coup de théâtre, on apprend six semaines plus tard que la STM revient sur sa décision.

2015: Le robot HitchBot est retrouvé démembré

PHOTO ARCHIVES

HitchBot était un robot auto-stoppeur canadien qui tentait de parcourir les États-Unis grâce à la bonté des gens. Après avoir parcouru le Canada d’un océan à l’autre et une partie des USA, il a été détruit par des vandales, à Philadelphie.

2016: Daniele Henkel mélange une marmotte et un raton-laveur

En cette belle journée au cimetière Notre Dame j'ai la confirmation que le printemps est arrivé!#marmotte pic.twitter.com/t9wdgFLkem — DanieleHenkel.tv (@danielehenkeltv) 13 mars 2016

Enthousiasmée d’avoir croisé une marmotte lors d’une balade, l’ex-dragonne partage sa joie de voir le printemps arriver à la Twittosphère. Sauf que les twitternautes ont tôt fait de faire remarquer à Madame Henkel qu’elle a plutôt vu un raton-laveur.

2017: Robert Charlebois s'est fait attaquer par un singe à la télévision française

Capture d’écran / C8

Présent sur le plateau de Salut les Terriens, sur C8, en France, en même temps qu’une femelle chimpanzé amenée par l’humoriste Laurent Baffie, notre (vrai) Garou national ne se doutait certainement pas que la créature était pour se ruer sur lui. Malgré quelques taloches bien senties, le gars ben ordinaire a pris l’incident avec un grain de sel.

2018: Le fonds Telus a essayé de tweeter en français, et ça s’est vraiment très mal passé

Capture d’écran / Telus

Les tweets du Fonds Telus sont devenus viraux en janvier 2018 parce qu’ils étaient traduits par un simple (et très bête) logiciel de traduction. Qui ne se souvient pas du célèbre «Prenez une profonde respiration, broyez-vous. Va le tuer.» Vieux bon temps...

2019: Les nouveaux paniers pour célibataires d’un IGA de Rouyn-Noranda enflamment le web

Un supermarché de l’Abitibi-Témiscamingue a une idée de génie en installant des fanions sur lesquels on peut lire «Célibataire» sur certains de ses paniers d’épicerie. L’idée fait rapidement le tour du Québec et nous permet d’oublier, cette semaine-là, les déboires de PO Beaudoin qui s’était fâché contre un chauffeur de taxi.

Ça aussi c’est arrivé en 2019. Vous en souvenez-vous?