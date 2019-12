Voici les 15 nouvelles sur lesquelles les Québécois ont le plus cliqué en 2019

2019 a été une grande année pour le Sac de chips.

On a enfin commencé à voler de nos propres ailes et on a maintenant notre nouveau site. YÉ!

Depuis juin, l’équipe du Sac s’acharne à vous livrer des nouvelles pas vraiment importantes, mais qui sont tout de même le fun à lire durant votre pause du midi ou en regardant votre iPad après le souper. (Hey, on ne peut pas tous écrire juste pour des millenials urbains cool qui veulent sauver le monde.)

Question de faire un bilan pendant le congé des Fêtes, on a décidé de demander nos statistiques de la dernière année à nos boss.

Voici les 15 articles rédigés en 2019 qui ont le plus fasciné les Québécois.

15. Une modification capillaire d’une personnalité locale est pas mal plus courte qu’à l’habitude .

14. Cette même personnalité est allée voir Guy A. Lepage et lui a confié des trucs.

13. Une comédienne québécoise a été témoin d’un événement tragique est en a parlé de façon très touchante (vraiment aucune blague ici).

12. Un participant à une télé-réalité a fait un choix de maillot de bain qui laisse très peu de place à l’imagination .

11. Une baronne de l’industrie du divertissement pour adultes s’est caché le visage et pas grand-chose de plus.

10. Il s’est passé des choses pendant un gala.

9. À 50 ans, une actrice et star de la pop américaine paraît encore bien (et c’est peu dire!) en maillot de bain .

8. Une chanteresse a perdu plusieurs livres. Elle est allée à un party .

7. Le juge d’un concours de talent a fait quelque chose d’étrange à son visage et c’est effrayant .

6. Une star de la pop française qui a fait danser la génération MusiquePlus passe à travers des moments difficiles .

5. Ce n’est pas tous les tatouages qui vieillissent bien.

4. Y’a des petits bikinis, et y’a celui-ci.

3. Deux soeurs semblent moins proches qu’avant. Non, on ne parle pas de Elsa et Anna.

2. Un article à propos des fellations a causé la bisbille.

1. Un des couples chouchous des québécois est-il en train de se laisser? (Oui.)

