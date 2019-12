Justin Bieber s’en prend à Tim Hortons

Justin Bieber a beau être l’un des chanteurs les plus populaires au monde, il n’a pas changé ses goûts en matière de café. Fidèle client de Tim Hortons, la popstar canadienne n’aime pas les nouveaux couvercles recyclables de la chaîne et a tenu à le faire savoir.

«Ces nouveaux couvercles sont inconfortables sur la bouche, et tu ne peux aller chercher qu’une petite quantité de liquide à chaque gorgée. C’est une fichue atrocité et on doit revenir en arrière», a-t-il souligné sur sa page Instagram, vendredi.

L’interprète de Baby a même lancé un sondage en ligne, demandant aux Canadiens s’ils s’ennuient des anciens couvercles de plastique de Tim Hortons.

La réponse a été sans équivoque: jusqu’à maintenant, 70% des répondants ont donné raison à Justin Bieber.

Pourtant, comme le rappelle CTV News, Tim Hortons a changé les couvercles en début d’année pour qu’ils soient mieux adaptés aux boissons chaudes. Les anciens, qui ont été utilisés par l’entreprise pendant près de 20 ans, avaient en effet la réputation de laisser fuir le café.

En réponse à la Justin Bieber, Tim Hortons a défendu les couvercles actuels, qui sont facilement reconnaissables avec leur feuille d’érable bien en évidence.

«Désolé que tu n’aimes nos nouveaux couvercles, mais la bonne nouvelle, c’est qu’ils sont faits de plastique 100% recyclable», a souligné la chaîne sur Instagram.