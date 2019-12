Malaise: une pub de Fiesta mexicaine au Buffet des Continents avec «Trump» nous laisse perplexes

Le 29 décembre 2019, l’équipe du Sac de chips a appris l’existence d’une publicité du Buffet des Continents mettant en vedette un imitateur de Donald Trump.

Dans la vidéo de 30 secondes, le monsieur orange s'inquiète qu’un nombre élevé de Mexicains déguisés de manière caricaturale (pour ne pas dire raciste) en Mexicains traversent la frontière des États-Unis pour s’y installer illégalement.

On peut les voir se déplacer sur une carte, représentés par des sombreros géants.

Un agent de l’armée lui apprend alors qu’ils se dirigent plutôt vers la frontière du Canada pour se rendre à l'un des neuf emplacements du Buffet des Continents. Les chanceux, ils veulent profiter de la fiesta mexicaine!

On comprend donc que la nourriture mexicaine du Buffet des Continents est tellement bonne que des Mexicains voudront quitter leur pays pour traverser illégalement chez leur voisin du nord, qui pourrait potentiellement les mettre dans des camps de détention et les séparer des leurs enfants en bas âge.

Pourquoi les Mexicains n’arrivent-ils pas au buffet par des moyens de transport légaux et beaucoup plus rapides (comme l’avion), s’ils ont tant envie de manger du buffet? On ne sait pas.

Olé.