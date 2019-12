Voici quel jour nous sommes

Entre Noël et le jour de l’An, on a tendance à perdre le fil du temps.

Tout devient un tourbillon de nourriture, de crème de menthe et de jasettes avec des membres de la famille qu’on ne voit qu’une fois par année. On déconnecte totalement de la réalité (sauf si on travaille au Sac de chips).

Avec tout ça, c’est parfois difficile de savoir quel jour on est.

C’est pour cette raison que nous avons conçu ce petit aide-mémoire.

Si vous lisez ceci aujourd’hui, nous sommes le dimanche 29 décembre 2019.

Si vous lisez ceci demain, nous sommes le lundi 30 décembre 2019.

Si vous lisez ceci le 31, n’oubliez pas que la SAQ ferme plus tôt.

Bonne année!

