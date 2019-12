La famille royale publie une vidéo «cute» de la princesse Charlotte et c’est un peu malaisant

La famille royale anglaise a publié sur sa chaîne YouTube une vidéo de tout le petit clan sortant d’une messe de Noël ayant comme titre «La princesse Charlotte vole le show à Sandringham».

Un titre accrocheur... mais un peu inexact. Quand on prend le temps de regarder la vidéo dans son entièreté, on a droit à un peu plus de quatre minutes ennuyeuses et un peu malaisantes où on voit la reine descendre des marches et la pauvre cocotte de 4 ans être mal à l’aise devant les caméras.

On ne le lui reproche pas, c’est une enfant de quatre ans prise avec des caméras partout où elle va.

Elle s'agrippe au manteau de sa mère et est super timide avec la foule amassée pour apercevoir la famille royale (sauf avec une dame qui lui donne un flamant rose gonflable. Elle, elle a compris).

Bien sûr, elle est quand même adorable, mais comment est-ce qu’elle «vole le show»? À la dernière seconde de la vidéo, elle donne un câlin à la dame au flamant rose gonflable.

Le câlin est alors coupé par le petit générique de fin des vidéos royales.

C’est même pas un câlin au complet.

On comprend qu’il peut être difficile de trouver des titres quand on publie sur les médias sociaux... mais oui, une seconde de câlin.

Si vous voulez absolument voir ledit câlin, il commence et se termine à 4 minutes 19.

Nous, on pense que ce qui vole le show, ce sont les chapeaux de la reine: