Pink et Nicole Kidman font un don de 500 000$ chacune pour aider à combattre les feux en Australie

La chanteuse américaine Pink a promis de faire un don d’un demi-million de dollars pour aider les pompiers à lutter contre les feux de brousse qui font rage en Australie et qui ont forcé l'évacuation, jusqu’à maintenant, de pas moins de 100 000 personnes.

«Je suis totalement dévastée de voir ce qui se passe en Australie en ce moment avec les horribles feux de brousse», a déclaré Pink sur Twitter. «Mon cœur va à nos amis et à notre famille à Oz.»

La célèbre chanteuse, dont le vrai nom est Alecia Beth Moore, a déclaré qu'elle ferait un don direct aux services d'incendie locaux.

La maison de Kidman détruite

Alors qu’elle assistait, samedi soir, à un événement organisé par les Golden Globes, l’actrice d’origine américo-australienne Nicole Kidman a appris, non sans émotions, que sa maison située en Australie a été la proie des flammes.

Kidman a alors fait l'annonce, en compagnie de son conjoint Keith Urban, qu'elle allait, elle aussi, faire un don d’un demi-million de dollars à l'Australian Fire Relief.

En plus de Pink et de Nicole Kidman, d’autres célébrités ont promis de faire des dons pour aider à combattre les feux de forêt, dont LaMelo Ball et Nick Kyrgios.

Dans la journée de samedi, trois incendies ont fusionné pour en créer un seul, qui s'est avéré être aussi grand que l’île de Manhattan à New York.

Au moins 23 personnes sont mortes dans les incendies en Australie et seulement dans l’État de la Nouvelle-Galles-du-Sud, plus de 1300 maisons ont été détruites.

