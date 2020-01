Voici tous les looks des stars sur le tapis rouge des Golden Globes 2020

Les vedettes du cinéma et de la télévision étaient magnifiques sur le tapis rouge des Golden Globes en ce dimanche 5 janvier 2020.

La 77e édition des Golden Globes a eu lieu à Beverly Hills en Californie.

Voici toutes les tenues vues aux Golden Globes 2020:

Jennifer Aniston

AFP

Margot Robbie

AFP

Charlize Theron

AFP

Scarlett Johansson

AFP

Nicole Kidman

AFP

Laura Dern

AFP

Leonardo DiCaprio

AFP

Brad Pitt

AFP

Jennifer Lopez

AFP

Renée Zellweger

AFP

Tom Hanks et Rita Wilson

AFP

Salma Hayek

AFP

Kerry Washington

AFP

Reese Witherspoon

AFP

Priyanka Chopra et Nick Jonas

AFP

Sienna Miller

AFP

Jason Momoa et Lisa Bonet

AFP

Saoirse Ronan

AFP

Gwyneth Paltrow

AFP

Taylor Swift

AFP

Bill Hader et Rachel Bilson

AFP

Michelle Williams et Busy Philipps

AFP

Awkwafina

AFP

Sacha Baron Cohen et Isla Fisher

AFP

Joaquin Phoenix et Rooney Mara

AFP

Cate Blanchett

AFP

Adam Driver et Joanne Tucker

AFP

Glenn Close

AFP

Adam Scott

AFP

Zoe Kravitz

AFP

Shailene Woodley

AFP

Seth MacFarlane

AFP

Taron Egerton et Emily Thomas

AFP

Elton John et David Furnish

AFP

Rachel Weisz

AFP

Daniel Craig

AFP

Rachel Brosnahan

AFP

Rami Malek et Lucy Boynton

AFP

Amy Poehler

AFP

Fred Armisen et Natasha Lyonne

AFP

Da'Vine Joy Randolph

AFP

Molly Sims

AFP

Sofia Vergara et Joe Manganiello

AFP

Michelle Pfeiffer

AFP

Ansel Elgort

AFP

Eddie Murphy et Paige Butcher

AFP

Helen Mirren

AFP

Sam Rockwell

AFP

Kathy Bates

AFP

Jason Bateman et Amanda Anka

AFP

Pheobe Waller-Bridge

AFP

Jodie Comer de Killing Eve

AFP

Christopher Abbott

AFP

Christina Applegate

AFP

Gugu Mbatha-Raw

AFP

Margaret Qualley

AFP

Olivia Colman et Tobias Menzies

AFP

Tiffany Haddish

AFP

Kit Harington et Rose Leslie

AFP

La mannequin Winnie Harlow

AFP

Ellen DeGeneres et Portia de Rossi

AFP

Beanie Feldstein

AFP

Kaitlyn Dever

AFP

Billy Porter

AFP

Naomi Watts

AFP

Roman Griffin Davis de Jojo Rabbit

AFP

Thomasin McKenzie

AFP

Peter Krause et Lauren Graham

AFP

Jane Levy

AFP

Anna Paquin et son mari Stephen Moyer

AFP

Carol Burnett

AFP

Kirsten Dunst et son mari Jesse Plemons

AFP

Kate McKinnon

AFP

Ana de Armas

AFP

Tim Allen et sa femme Jane Hajduk

AFP

Mark Duplass

AFP

Gillian Anderson

AFP

Cynthia Erivo

AFP

Nicholas Braun

AFP

Keegan-Michael Key et Elisa Key

AFP

Wesley Snipes

AFP

Dakota Fanning

AFP

Julia Butters de Once Upon a Time in Hollywood

AFP

Les acteurs coréens du film Parasite, Lee Jeong-eun, Cho Yeo-jeong et Song Kang-ho

AFP

Janina Gavankar

AFP

Bel Powley

AFP

L'animateur de la soirée, Ricky Gervais, accompagné de Jane Fallon, sa femme

AFP

Zoey Deutch

AFP

Joey King

AFP

Joe Alwyn

AFP

Andrew Scott

AFP

Karamo Brown de Queer Eye

AFP

Greta Gerwig

AFP

Pierce Brosnan et sa famille

AFP

Kristin Cavallari

AFP

Karen Pittman de The Morning Show

AFP

Ryan Seacrest

AFP

Sofia Carson

AFP

