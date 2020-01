Ce robot qui apporte du papier de toilette quand il n’y en a plus pourrait prévenir bien des chicanes

Imaginez. Vous êtes pris à la toilette, il n’y a plus de papier, vous êtes au bout du rouleau...

Mais! Vous pouvez utiliser votre téléphone pour envoyer votre petit Rollbot vous chercher ce dont vous avez terriblement besoin.

Cette incroyable invention a été présentée par Charmin, cette semaine, au grand rassemblement de CES (Consumer Technology Association), un événement où plus de 4000 compagnies viennent présenter leurs innovations technologiques. C’est à peine commencé et on a déjà droit à une télé rotative pour écouter ses vidéos comme si elles avaient été filmées sur un téléphone, une couche connectée qui laisse savoir quand elle est mouillée et une tablette pliable comme un livre.

Mais revenons à Charmin, la compagnie des ours obsédés avec le papier de toilette, qui nous propose son adorable robot prénommé Rollbot.

AFP

Lors de la présentation, il était accompagné par SmellSense, un capteur d’odeur qui laisse savoir s’il est une bonne idée d’entrer dans une salle de bain après quelqu’un ou si, au contraire, on est mieux d’attendre quelques minutes. Enfin!

On vit vraiment dans le futur.

