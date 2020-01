Céline Dion nous encourage à soutenir l’Australie dans un message poignant

À moins que vous ne viviez dans une grotte, vous le savez: l'Australie est tristement en train de brûler. Depuis septembre, des feux de forêt tragiques ravagent le pays. Des dizaines de personnes ont perdu la vie, tout comme près d'un demi-millard d’animaux.

Plusieurs célébrités ont annoncé leur soutien à la cause au cours de la semaine et, dimanche, Céline Dion s’est ajoutée au lot.

Sur Instagram, la diva a publié une photo d’elle avec un koala et le texte suivant à ses 3,9 millions d’abonnés: «Les horribles incendies en Australie sont absolument dévastateurs. Ça me brise le cœur de voir toute la destruction qu’ils provoquent – la perte tragique de vies, de maisons et d’espèces sauvages. Mes pensées et mes prières accompagnent les habitants de la magnifique Australie. Si vous le pouvez, merci de faire un don à l'une des nombreuses organisations qui sont là pour aider.»

Les liens pour faire des dons sont inclus dans la publication de la chanteuse de 51 ans.

