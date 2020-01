L’historique complet des déboires amoureux de Brad Pitt: un grand dossier du Sac de chips

Brad Pitt est triste.

Malgré le fait qu’il a une des carrières les plus impressionnantes dans son domaine (d’ailleurs, le Hollywood Foreign Press Association vient de remettre à l’homme de 56 ans une statuette pour son interprétation de Cliff Booth dans le plus récent opus de Quentin Tarantino), le désastre total qu’est sa vie romantique est tout de même ce qui captive le public.

C’est ce qu’il a affirmé au micro de Marc Maron dans le cadre du balado WTF.

Question de jeter de l’huile sur le feu, nous avons épluché les vieilles revues à potin pour dresser un portrait global de l’historique de Monsieur Pitt en ce qui concerne ses liaisons romantiques avec la gente féminine.

1984-1986: Sinita

Alors qu’il était un total inconnu aux yeux du grand public, Pitt a entretenu une brève relation avec la chanteuse britanno-américaine Sinita. En 1985, en plein coeur de ses fréquentations avec le beau Brad, celle-ci a fait paraître son plus grand succès en carrière, So Macho... On se demande si Brad l’a inspiré.

1987-1988: Shalane McCall

Dans l’une de ses premières apparitions notables, Pitt a joué dans quatre épisodes du populaire soap opera de soir Dallas, jouant Randy, le chum de Charlie Wade. Brad et Shalane McCall, l’actrice qui joue Wade, ont ensuite transporté leur relation du petit écran à la vraie vie. Ce fut bref.

NON-CONFIRMÉ 1989: Robin Givens

La rumeur veut que l’ancien champion du monde poids lourds en boxe «Iron» Mike Tyson ait pogné Brad Pitt les culottes baissées avec sa femme de l’époque, Robin Givens. Givens a depuis démenti la rumeur. De toute façon, Brad a pas la face de quelqu’un qui aurait fait porter les cornes du cocu à qui que ce soit.

1989: Jill Schoelen

Pendant huit mois, Jill Schoelen et Brad Pitt filaient le parfait amour. Ils se sont même fiancés (les premières fiançailles d’une longue série pour Pitt). Mais leur relation est tombée à l’eau en même temps que Schoelen est tombée amoureuse d’une autre homme. Ouch.

1989: Christina Applegate

Applegate, la vedette de Married...With Children a demandé à Brad Pitt d’être son cavalier pour l’édition de 1989 des MTV Music Video Awards. Cependant, en plein coeur de la cérémonie, elle serait partie avec un autre homme. À ce jour, elle n’a jamais voulu avouer de qui il s’agissait. On te regarde Slash...

NON-CONFIRMÉ 1989: EG Daily

Semblerait-il que Daily, notamment connue pour fournir la voix du personnage de Tommy dans la version originale des Razmoket, ait été là pour consoler Pitt après sa rupture avec Schoelen en 1989.

1990-1993: Juliette Lewis

Après l’avoir rencontrée sur le plateau de Too Young to Die en 1990, Brad a débuté une relation avec la jeune Juliette Lewis, de dix ans sa cadette (il avait 27, elle 17). Ils ont été ensemble pendant trois ans, se retrouvant même encore ensemble à l’écran dans Kalifornia en 1993. Mais peu de temps après, la relation s’est terminée. Travailler ensemble n’est pas toujours facile pour un couple.

NON-CONFIRMÉ Début 90: Geena Davis

Selon Jason Priestley, vedette de 90210 et ancien coloc de Pitt, ce dernier et Geena Davis auraient entretenu une courte aventure enflammée après s’être rencontrés sur le plateau de Thelma and Louise.

1994: Thandie Newton

Pitt a déjà affirmé que la meilleure chose qui est sortie du tournage de Interview With the Vampire était sa rencontre avec la ville de La Nouvelle-Orléans. C’est un peu chien pour la comédienne Thandie Newton, que Brad Pitt a aussi rencontré pendant le tournage du film. Ce n’était visiblement pas marquant.

LES GROSSES ANNÉES

1994-1997: Gwyneth Paltrow

Pendant trois ans au milieu des années 90, le couple Pitt-Paltrow était sur toutes les lèvres des poteaux. Tous deux des stars de calibre égal, Gwyneth et Brad étaient fiancés (les deuxièmes fiançailles pour Brad) et partis pour la gloire. Mais en 1997, seulement un an après que Brad ait appelé Gwyneth «my angel» durant un discours de remerciement aux Golden Globes, c’était la fin. Triste.

1998: Claire Forlani

Pour un très bref moment, Brad Pitt et sa partenaire d’écran du film Meet Joe Black, Claire Forlani, ont formé un item. Ils se seraient même rendus aux Writers’ Guild of America Awards ensemble. C’est pas rien.

1998-2004: Jennifer Aniston

Considéré comme un des «big two» des relations de Brad Pitt, celle qu’il a entretenu avec Jen est considérée comme l’une des plus importantes de l’histoire récente du showbizz. Même 15 ans après leur divorce, plusieurs souhaitent encore voir Jennifer et Brad réparer les pots cassés et de se donner une seconde chance au bonheur.

2004-2016: Angelina Jolie

Pendant une douzaine d’années, ce couple s’est mérité le titre de couple le plus populaire du monde. Brad Pitt a commencé à porter des tuques et s’est laissé pousser la barbe. Ensemble, le couple Jolie Pitt s’est bâti une impressionnante famille, pleine d’enfants avec des noms peu communs. Ils nous ont fait croire à l’amour. Mais en 2016, Angelina a demandé le divorce. Triste.

2016-aujourd’hui: ?

Depuis sa rupture avec Angelina, le beau Brad s’est tenu pas mal tranquille. Quelques rumeurs ont circulé, dont une liaison avec l’actrice Alia Shawkat, mais rien n’a trop retenu l’attention. Qu’est-ce qui attend Brad dans le futur? Seulement le temps nous le dira...

