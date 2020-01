Justin Bieber révèle qu'il est atteint d'une maladie grave qui explique son état «lamentable» des derniers mois

Le chanteur pop Justin Bieber a annoncé à ses millions d'abonnés Instagram qu'il était atteint de la maladie de Lyme, une infection bactérienne généralement portée par les tiques.



Dans une publication sur son compte Instagram, le chanteur dit aussi être atteint de mononucléose chronique.

«Alors que plusieurs disaient que j’avais l’air d’une merde et que je consommais de la meth, ils n’ont pas réalisé que j’ai récemment été diagnostiqué avec la maladie de Lyme. Non seulement ça, mais j’ai eu des cas sérieux de mono chronique qui affectaient ma peau, le fonctionnement de mon cerveau, mon niveau d’énergie et ma santé de manière générale», peut-on lire.

Âgé de 25 ans, Justin Bieber a fait cette annonce à peine quelques jours après la sortie de sa plus récente chanson Yummy, dont le vidéoclip compte déjà plus de 29 millions de vues sur YouTube. Il s’agit d’un premier titre pour l’Ontarien en plus de 4 ans.

En plus de Yummy, Bieber a annoncé la sortie d’une série documentaire intitulée Justin Bieber : Seasons le 27 janvier.

Selon sa publication, celle-ci fera le point sur son état de santé. Bieber confirmera dans la série avoir souffert d’une dépression majeure en 2019 en lien avec son diagnostic, selon les informations de TMZ.

«Vous pourrez en apprendre plus sur tout ce que j’ai combattu et tout ce que j’ai SURPASSÉ!!» a-t-il écrit.





Bieber aurait passé la majorité de la dernière année sans avoir de diagnostic précis. Les médecins auraient eu beaucoup de difficultés à repérer la maladie, ignorants quel était son problème.

«Les dernières années ont été difficiles, mais [le fait de] recevoir les bons traitements pour cette maladie jusqu’ici incurable m’aidera à revenir plus fort que jamais», poursuit-il.

Personne ne sait encore comment il aurait contracté la maladie de Lyme, mais elle survient souvent après une morsure par des tiques.

Selon le Centers for Disease Control and Prevention, environ 300 000 Américains sont diagnostiqués avec la maladie de Lyme chaque année. Si non traitée, la maladie peut affecter les articulations, le cœur et le système nerveux.

WENN.com Justin Bieber et son épouse Hailey Baldwin.

Justin Bieber doit aussi lancer un nouvel album cette année, bien qu’aucune date n’ait été avancée.

Le natif de Stratford, en Ontario, part aussi en tournée. Il s’arrêtera à Montréal le 14 septembre.

