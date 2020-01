Debbie Lynch-White souligne l'anniversaire de sa femme avec un magnifique message

Debbie Lynch-White célèbre une journée bien spéciale le 12 janvier: l'anniversaire de son amoureuse, Marina. Pour l'occasion, la sympathique comédienne a pris le temps de souhaiter bonne fête «publiquement» à celle avec qui elle partage sa vie.



C'est sur son compte Instagram qu'un peu plus tôt dimanche, Debbie Lynch-White a partagé quelques clichés de sa femme, Marina Gallant, accompagnés d'un magnifique message lui étant adressé.





«Ma femme. Ma précieuse. Ma partner in crime. Celle qui illumine toutes mes journées, qui me fait pisser de rire dans mes culottes, qui me suit dans mes bonnes idées pis mes idées de marde. @gallant_ma12 , je découvre encore des facettes de l'humain touchant et sensible que tu es. Tu me fascine, tu m'impressionne, tu me fais capoter! J'ai hâte à tout avec toi! Je t'aime!! Bonne fête ma chérie! Tu feras toujours de moi une cougar! #26ans!», a inscrit la comédienne de 34 ans, qu'on peut voir dans l'émission Une autre histoire, sur les ondes de Radio-Canada.

Debbie et Marina sont ensemble depuis quelques années, et se sont mariées en juillet 2017.





