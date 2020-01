C’est déjà fini pour Trudy et Math d'OD Afrique du Sud

View this post on Instagram

Pendant mon parcours à OD, il était important pour moi d’être honnête, transparente et authentique. Ce sont des valeurs que j’ai toujours mises de l’avant et c’est pourquoi je continuerai de le faire aujourd’hui. Suite à ma sortie de l’aventure, j’ai continué à développer de forts sentiments et je croyais réellement en mon couple. Malheureusement, je réalise aujourd’hui que j’ai peut-être été naïve, mais je refuse de continuer à l’être. 30 minutes de distance ça a beau être loin, mais faut croire que Montréal c’est plus petit qu’on le pense et que tout finit par se savoir. Ne laissez jamais personne vous faire sentir comme si vous ne méritiez pas la lune, parce que vous le méritez tous. Force est de constater que...I’ll just go solo! 🎶