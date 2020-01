Voici à quel montant le coton ouaté de Catherine Dorion a finalement été vendu aux enchères

Après tout le branle-bas médiatique et les maux de tête qu’il a occasionnés aux guerriers du décorum de l’Assemblée nationale, que vaut réellement le coton ouaté orange de la députée solidaire Catherine Dorion?

Apparemment, ce serait 5 530$.

Du moins, c’est pour ce prix qu’il a finalement été vendu aux enchères, dimanche midi.

Capture d'écran de la vente aux enchères

Vous vous demandez qui détient maintenant le pouvoir de mettre en colère les usagers les plus grincheux de Facebook? Il s’agit d’une ou d’un dénommé «MND», qui a déposé la mise gagnante en fin de soirée samedi.

Faut-il tracer un lien avec GND, alias le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois? Possiblement pas. Quoique, qui sait?

Rappelons que le chandail le plus médiatisé de 2019 avait été mis à l’encan au début de la semaine afin de soutenir la cause de la Maison des femmes de Québec, qui «héberge et protège les femmes victimes de violence conjugale».

La députée de Taschereau avait fait l’annonce qu’elle se départirait de son précieux et confortable acolyte lors d’une apparition à la nouvelle émission de Julie Snyder, La semaine des 4 Julie.

On souhaite désormais une retraite bien paisible à l’iconique vêtement orangé.