Les princes William et Harry dénoncent une «fausse histoire» sur leur chicane dans la presse

Les princes William et Harry ont fait front commun, lundi, contre une «fausse histoire» publiée dans un journal britannique concernant leurs présumées relations houleuses, dans un communiqué commun.

Comme le rapporte le quotidien The Guardian, les frères auraient été piqués au vif par un article publié dans The Time. «Pour des frères qui prêtent une profonde attention aux questions touchant à la santé mentale, cette utilisation d’un langage incendiaire est offensante et potentiellement dangereuse», ont dénoncé les deux fils du prince Charles et de Lady Di, au moment où la famille royale tente de résoudre la crise provoquée par le désir d’indépendance du prince Harry et de sa femme Meghan.

AFP

L'article du Time laissait sous-entendre que le prince Harry et son épouse, Meghan, auraient pris leur distance de la famille en raison de l'attitude désagréable de William envers sa nouvelle belle-sœur. Le frère aîné aurait même agi comme un «bully» (un intimidateur, une brute).

Rappelons que Harry, 35 ans, et sa femme, Meghan, ont annoncé la semaine dernière qu'ils prenaient leur distance de la famille royale et s'installeraient une partie de l'année au Canada, en plus de travailler pour devenir «financièrement indépendants».

AFP

Depuis, la famille royale britannique, la reine Elisabeth II à sa tête, traverse une véritable tempête médiatique.

- Avec les informations de l'AFP

