Un homme mange calmement son repas alors qu’une violente altercation éclate dans un restaurant

Une vidéo de bagarre tournée dans un restaurant de kebab en Angleterre est devenue virale en fin de semaine dernière, mais pas pour les raisons que l’on croit.

Les vidéos de rixe dans des restaurants sont un phénomène aussi vieux que YouTube.

Il n’y a plus rien d’étonnant là-dedans.

Mais la scène immortalisée vendredi soir dans un restaurant de Portsmouth, elle, est déjà passée à l’histoire!

On y voit une bonne demi-douzaine de belligérants en venir aux coups, tandis qu’en avant-plan, un homme continue de manger paisiblement son assiette, insensible au chaos ambiant.

Le héros de cette histoire, un prénommé Chris âgé de 52 ans, s’est confié au Daily Mail.

«Je me suis tourné et j’ai vu un gars et un employé du restaurant se lancer des choses, et ensuite, un autre grand gars a donné un coup de pied dans le comptoir», a-t-il raconté.

«À un certain moment, j’ai pensé me lever, mais je savourais mon kebab et mes frites... mais les frites n’étaient pas si bonnes que ça», a ajouté l’homme qui est resté imperturbable tout au long du combat.

À l’exception d’un petit instant où on le voit s’intéresser à la bagarre, il a gardé ses yeux fixés sur son cellulaire, en mangeant.

La bataille s’est ensuite poursuivie sur le trottoir devant l’établissement.

Évidemment, on ne voit pas Chris dans cette seconde vidéo.

Il est resté à l’intérieur pour bouffer en regardant son cell.

Imperturbable, disait-on...

