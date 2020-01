Les comédiens du «Brooklyn 99» québécois partagent des photos de tournage

Même si certains fans de télé sont sceptiques face aux adaptations de séries américaines, Escouade 99 s’annonce prometteuse.

Le matériel de base est hilarant et cette adaptation québécoise de la série américaine Brooklyn 99 est entre les mains de l’humoriste Patrick Huard.

Depuis l’annonce de la distribution québécoise en septembre dernier et le bref passage de l’équipe de tournage dans le Vieux-Québec, on attendait des nouvelles de la série. On a été gâté cette semaine avec un premier aperçu de ce qui se passe sur le plateau.

Mickaël Gouin a publié une selfie comique avec Widemir Normil. Ils jouent Max (le Jake Peralta d’ici) et le Commandant Holt. On a aussi pu apercevoir le décor principal de la série dans ses histoires Instagram.

Mylène McKay a posté une belle photo ne laissant pas voir beaucoup du décor, mais arborant le mot-clic #escouade99. Peut-être que c’est son personnage Fanny (Amy Santiago) en civil?

Bianca Gervais, quant à elle, a partagé une photo d’elle faisant un beau doigt d’honneur à la caméra, avec un style qu’on imagine être celui de son personnage, Rosalie (Rosa Diaz).

On a hâte de voir ça.

