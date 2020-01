Les œuvres de Britney vont être exposées et c'est très laid

Vous souvenez-vous de la chanteuse populaire Britney Spears?

Oui? Non? Peut-être?

Peu importe, sachez que celle qui, autrefois, était une esclave pour nous a développé une passion pour une nouvelle discipline artistique et non, il ne s’agit pas de la pyro-gravure.

Britney est désormais artiste-peintre.

Rien que ça.

Et les affaires vont bien pour elle, puisque une galerie d’art contemporain française nommée Sympa vient tout juste d’annoncer qu’elle présentera la toute première exposition des oeuvres de Britney, l’artiste-peintre.

C’est donc à compter de samedi prochain, le 18 janvier 2020, que les amateurs d’art de passage dans l’Hexagone pourront contempler les oeuvres de celle qui nous a donné l’inoubliable Toxic.

Pour voir de leurs yeux l’exposition intitulée «Sometimes you just gotta play!!!!!», les curieux devront travailler fort par contre.

La galerie Sympa se trouve à Figeac, une petite commune située à plus de deux heures de route au nord de Toulouse, c’est-à-dire à peu près au milieu de nulle part.

Et pour ceux qui se le demanderaient, le nom de l’exposition est tiré du message sous une publication Instagram datée du 13 octobre 2017 et dans laquelle on peut voir une courte vidéo de Britney en train de peindre.

Tout ça est bien fantastique. Bravo pis toute, mais nous, on trouve ça très laid.

